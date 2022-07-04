نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الآن.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الفضائية 2022 أصبح أكثر ما يبحث عنه الكثيرون من الآباء والأمهات، وذلك لرغبة أطفالهم المُلحة في مشاهدة قناة طيور الجنة، حيث قد توقفت القناة عن البث منذ فترة، وذلك نتيجة لعدة أسباب غير معلومة للكثيرين، وكانت أيضًا قد فاجأتنا إدارة القناة منذ فترة قصيرة بعودة القناة للبث من جديد على القمر المصري نايل سات عرب سات، وكان ذلك هو السبب المباشر في زيادة البحث بكثرة في الفترة الماضية عن التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة الفضائية للأطفال في 2022.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية

كان انطلاق القناة للمرة الأولى خلال عام 2008، ووقتها كانت القناة هي أول قناة عربية مُخصصة للأطفال، وكانت القناة أيضًا تحرص على عرض وتقديم المحتوى الخاص بها بشكل مميزة ومختلف، فكانت تقوم القناة بمخاطبة الأطفال أنفسهم وتخصيص العديد من البرامج التي يقدمها أطفال مثلهن، ووجهوا إليهم العديد من الرسائل الإيجابية والتي تكون الأقرب إليهم أكثر من توجيههم بصورة مباشرة من البالغين، بالإضافة إلى أن القناة كانت تحرص دومًا على تقديم العديد من البرامج والمواضيع التي يستفيد منها الأطفال بصورة كبيرة قبل التحاقهم بمرحلة التعليم المدرسي.

الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة مالكة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، والذي يعمل دائماً على تقديم محتوى يتناسب مع عادات وتقاليد الشعوب العربية.

عودة بث تردد طيور الجنة الفضائية 2022

بفضل الثقة التي منحتها القناة لآباء والأمهات وكذلك إعجابهم بالقناة وما تقدمه على مدار السنوات الطويلة، كان قرار عدم البث التردد الخاص بها بمثابة الخبر الصادم لهم وللأطفال الصغار، فأصبح الجميع يبحث عن ترددها ولكن دون جدوى، ولكن خلال الفترة الماضية تم الإعلان من قبل إدارة القناة على أنه سوف يتم إعادة بث التردد الخاص بها على القمر المصري نايل سات، وهو ما تسبب في فرحة عارمة للجميع وخاصة الأطفال وأولياء الأمور.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2022 جاء تردد قناة طيور الجنة الفضائية على القمر الصناعي المصري نايل سات كما يلي:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح الخطأ: ⅚

أما تردد القناة على القمر عربسات