منعاً للإزعاج.. واتساب يتيح ميزة إخفاء حالتك على الإنترنت قريباً

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة على تطوير ميزة رائعة تسمح للمستخدمين بإخفاء حالتهم على الإنرتنت، وهى من الميزات الهامة التي طالب بها العديد من العملاء ومستخدمي التطبيق، ووفقاً لموقع “WABetaInfo” الذي شارك لقطة شاشة لإعداد الخصوصية الجديد والتي تسمح للشخص أو مستخدم التطبيق بتحديد من يمكنه رؤيته عند استخدام التطبيق.

ميزة واتساب لإخفاء حالتك على الإنترنت

سوف تكمل الميزة التعديلات الأخيرة التي أدخلها تطبيق WhatsApp على وظيفة آخر ظهور والمعروفة Last Seen وفقاً لتطبيق engadged، وتعد تلك الميزة التي تم طرحها على الإصدار التجريبي من الميزات الهامة للتطبيق التي طالب بها العديد من مستخدميه خلال الفترة الأخيرة من اجل زيادة الخصوصية، حيث أصدرت شركة ميتا تحديثاً أضاف إعداد “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، مما يسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم الدقيق في من يمكنه رؤية آخر ظهور أو آخر مرة قمت فيها بالتحقق من التطبيق، حيث كانت المشكلة الحقيقة أن حالة Last Seen في التطبيق هى أنها أعطت جهات الاتصال طريقة لمعرفة ما إذا كنت قد رأيت الرسائل الخاصة بهم، حتى في حال إيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

ووفقاً للقطة الشاشة التي تمت مشاركتها من موقع “WABetaInfo”، أن الميزة سوف تتيح للمستخدمين على تطبيق واتساب ميزة حالة الاتصال الجديدة، وهى إمكانية تقيد نفس الأشخاص من الذين لا تريد رؤية آخر ظهور للمستخدم على التطبيق، وهى من الميزات الهامة التي تمنح العديد من الخصوصية للمستخدمين، حيث يُصبح آخر ظهور للمستخدم على التطبيق مجهول وغير معلوم للعديد من الأشخاص بحسب رغبته الشخصية.

والجدير بالذكر أن تطبيق WhatsApp قد استغرق وقت طويل من أجل بدء العمل على تلك الميزة الرائعة التي تزيد من خصوصية مستخدمي التطبيق خلال لمرحلة القادمة، وأنه سوف يتم طرح تلك الميزة قريباً على التطبيق لجميع المستخدمين، حيث يحاول تطبيق الدردشة الفوري خلال هذه الفترة طرح العديد من الميزات الجديدة التي تهم المستخدمين في ظل منافسة قوية بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في جميع دول العالم، وذلك من اجل جذب العديد من العملاء الجدد وإرضاء أكثر من ملياري مستخدم.