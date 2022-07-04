نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات الكاملة.. كيفية تحميل لعبة بيس 2022 eFootball pes على الجوال في المقال التالي
تعد من أكثر الألعاب التي يحبها المستخدمين في جميع أنحاء العالم هي لعبة بيس 2022 pes وهي استمرار للعبة التي تم إطلاقها منذ سنوات طويلة وظلت تحقق الكثير من النجاحات مع مرور الوقت، حتى تم الإعلان عن تغيير اسمها في العام الماضي لتصبح تحت مسمى إي فوتبول eFootball وذلك لم يؤثر على الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها اللعبة في جميع أنحاء العالم، بل تزداد عام بعد عام حتى أصبحت من أكثر الألعاب التي يتم استخدامها بالإضافة إلى اللعبة المنافسة لها وهي لعبة فيفا fifa والتي لها جمهور كبير أيضاً.
لعبة بيس 2022 eFootball pes
وكان من المقرر أن يتم صدور اللعبة في شهر أبريل الماضي ولكن قامت الشركة بإصدارها على الكمبيوتر والبلاي ستيشن وإكس بوكس، ولم يتم إصدار النسخة الخاصة بالجوال، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن أسباب ذلك التأخير في نسخة الجوال، ووفقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للشركة فإن ذلك التأجيل جاء بهدف الاهتمام بتطوير اللعبة بشكل أكبر وإصلاح جميع الأخطاء والمشاكل التي ظهرت في نسخة العام الماضي.
وشهدت السنوات الأخيرة تطور كبير في اللعبة وخاصة من جانب الواقعية حيث قررت شركة كونامي konami المطورة للعبة، بأن تجعلها واقعية بشكل أكبر من الماضي، بالإضافة إلى تحسين الخادم الخاص باللعب الإلكتروني مع اللاعبين الآخرين، بالإضافة إلى عقد المسابقات العالمية والتي دائما ما تشد انتباه الكثيرين وجعلت اللعبة تنتشر بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم، ودائما ما يترقب الكثيرين صدور اللعبة في كل عام.
خطوات تحميل بيس 2022 pes على الجوال
وبعد أن صدرت اللعبة في الثاني من شهر يونيو الماضي أصبحت متاحة الآن على جميع الجولات من خلال الخطوات الآتية:
- فتح متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.
- الدخول على أبل ستور لمستخدمي أيفون.
- كتابة اسم اللعبة “eFootball 2022” في صندوق البحث.
- سوف تظهر لك اللعبة على الفور.
- قم بالضغط على “تحميل”.
- سوف يبدأ التحميل بشكل تلقائي.
- بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة وتسجيل الدخول.
- تقوم باختيار الفريق الخاص بك.
- بدأ اللعب ومحاولة الفوز في المباريات.
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