نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي والحصول على يوسي ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي هو الموقع المتخصص والذي إتاحته الشركة المنتجة من أجل الحصول على شدات ببجي، فمن خلال هذا الموقع يمكن شراء كل ما تحتاج إليه من شدات، فهو يعمل على توفير باقات متنوعة لشحن الشدات، حيث أنه تجد الباقات القليلة والتي تحتوي على عدد قليل من الشدات وهناك الباقات الأعلى والأعلى، وكل هذه الباقات يتم وضع هدايا عليها، وهي عبارة عن عدد آخر من شدات ببجي يتم إضافته على الباقة الأساسية التي يقوم المستخدم بشرائها، فهيا بنا نستعرض طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي.

الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي

يعد الموقع الرسمي المخصص لبيع شدات ببجي هو موقع midasbuy، ويكون الشحن عن طريقة من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع ميداس باي لشحن شدات ببجي midasbuy.

midasbuy. إدخال بالبريد الإلكتروني الخاص باللاعب أو يمكن إدخال حساب الفيس بوك.

ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية، ومن بعدها يتم اختيار لعبة ببجي.

التعرف على العروض المقدمة من الموقع، وكذلك أسعار كل باقة على حدة، ومعرفة إذا كان هناك عروض أم لا.

بعد ذلك التوجه إلى طرق الدفع التي يقدمها الموقع والتي تتناسب مع الجميع، فهذه أسهل طرق شحن شدات ببجي .

. اتباع التعليمات المتعلقة بطريقة الدفع التي قمت باختيارها، حتى تصلك رسالة تؤكد الانتهاء من إجراء عملية الشراء.

سوف تحصل على الشدات التي قمت بشرائها على حسابك في اللعبة والذي يكون من ضمن البيانات التي طلب منك تسجيلها داخل الموقع، والتي يكون من ضمنها ID الخاص بك في اللعبة.

يمكنك الحصول على شدات أكثر من الباقة التي قمت باختيارها في حالة وجود عروض خاصة على هذه الشدات.

شدات ببجي من خلال جوجل بلاى

توفر بطاقات جوجل بلاي إمكانية شراء الشدات من خلالها، وذلك عن طريق شحن هذه البطاقة والتي تمكنك من شراء الألعاب، كما أنها تستخدم لشراء الشدات من المواقع الرسمية.

فهي تتيح الشدات لنظام الأندرويد، وتتم عملية الشراء عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي Midasbuy PUBG، وإتمام إجراءات الشراء والدفع بواسطة بطاقات جوجل بلاي.

كما يمكن شراء شدات ببجي بواسطة بطاقات جوجل بلاي واستخدامها في عملية الدفع في موقع شوب تو جيم وهو موقع متخصص كذلك في شحن شدات ببجي موبايل، ويكون ذلك عبر الدخول إلى الموقع واختيار الباقة التي تناسبك والدفع والحصول على كود شحن الشدات.