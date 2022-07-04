موعد نزول ايفون 14 في السعودية ومواصفات هاتف آيفون 14 أحدث إصدارات أبل

تتحدث الكثير من المواقع التقنية عن تسريبات تخص هاتف أبل الجديد الذي نتوقع انطلاقه في 2022 آيفون 14، والذي يشمل سلسلة من أربع هواتف لا تتضمن هذه السلسلة هاتف آيفون ميني على غرار آيفون 12 ميني الذي أصدرته أبل في وقت سابق، وذلك في إطار خطة الشركة لإلغاء جميع الإصدارات التي لها شاشات صغيرة لأنها تحقق نسب مبيعات أقل من المتوقع، وللمزيد من التفاصيل عن هاتف ايفون 14 وسعره المتوقع في مختلف البلاد نقدم لكم هذا المقال.

مواصفات هاتف آيفون 14 أحدث إصدارات أبل

كما ذكرنا أن سلسلة هواتف آيفون 14 تتضمن أربع هواتف جديدة حيث تكون شاشة هاتفين منهما مقاس 6.1 بوصة، ويأتي الاصدارين الآخرين بشاشة أكبر قياسها 6.7 بوصة، أما عن التصميم فسيأتي مشابه لتصميم هاتف آيفون 13 الذي حقق مبيعات هائلة خلال عام 2021 ،مع صغر حجم النوتش داخل الشاشة وربما تقوم الشركة بمفاجأة عملائها وتقديم نسخة كاملة بدون أي ثقوب أو نوتش، وذلك حسب توقعات بعض المواقع التقنية وبصفة خاصة في كل من آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس مع اختفاء تقنية بصمة الوجه.

موعد نزول ايفون 14 في السعودية

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس ويأتي بوزن 238 جرام ويدعم شريحة اتصال نانو سيم، فضلا عن الواجهة والظهر الزجاجيين من نوع كورنينج غوريلا، كما أن الجسم وتأتي بالألوان الفضي والذهبي والأزرق لتناسب جميع الأزواق.

وحسب تقرير أصدره مارك جيرمان أكثر الصحفيين قرب من شركة أبل العالمية مما يجعله مصدرا ذو موثوقية فإن الإصدار المتوقع من نظام التشغيل الخاص بهواتف الآيفون IOS 16 سوف يقدم ميزة جديدة تمكن المستخدم من عرض المعلومات بصورة دائمة على واجهة الشاشة الرئيسية في حالة غلق الشاشة، بحيث يتمكن مستخدم الهاتف من معرفة الوقت والتاريخ والاطلاع على التنبيهات وغيرها من المعلومات الأخرى دون الاضطرار إلى فتح الهاتف تلك الخدمة التي يطلق عليها always on display ويقول جيرمن أن هذه الخدمة سوف تكون متاحة فقط في هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، وفيما يخص موعد اصدار الهاتف بحسب ما وضحته الشركة انه من المتوقع نزول الهاتف في الاسواق بداية شهر 9 المقبل.