خطوات تحميل فوتبول بيس PES الاصدار الجديد للاندرويد بطريقة رسمية

لعبة فوتبول بيس واحدة من ضمن الألعاب اليابانية الشهيرة وهي من إحدى إصدارات شركة كونامي الألعاب اليابانية، والتي يقوم بتحميلها عدد كبير من الأشخاص محبي ألعاب كرة القدم، ولكن قد يواجه الأشخاص الذين يقومون بتحميلها القليل من المشاكل الخاصة بالتحميل، وقد تم نزول الإصدار الأول من لعبة فوتبول بيس منذ أشهر قليلة وبالتحديد في شهر إبريل عام 2022، وتتميز هذه اللعبة بأن تحميلها يكون مجاني دون دفع أي أموال، وقد قامت الشركة بعمل تحديثات جديدة للاصدار الحديث، وذلك لتوافر مجموعة من المميزات للأشخاص الذين يقومون بلعبها، حيث يتم تحميل الاصدار الجديد لجميع أنواع الهواتف على الذكية الاندرويد و الايفون بنظام IOS، وتقوم الشركة على عمل العديد من التحديثات والاضافات الكثيرة وذلك لتلبية رغبة اللاعبين والتقليل من المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يقومون بتحميلها وبالتالي جذب عدد كبير من الشباب يقومون بتحميلها وبالتالي زيادة الأرباح من اللعبة.

خطوات تحميل لعبة فوتبول بيس الاصدار الجديد للاندرويد

لعبة فوتبول من الألعاب التي يحبها عدد كبير من الشباب ويقومون بالبحث عن طريقة تحميل اللعبة والخطوات هي:

فتح الانترنت القوي على الهاتف الخاص بك.

بعد ذلك قم بفتح المتجر Google play وذلك بتحميل اللعبة.

بعد ذلك قم بالضغط على شريط البحث الموجود أعلى الصفحة.

ثم بعد ذلك قم بكتابة تحميل لعبة فوتبول الاصدار الجديد والضغط على علامة البحث.

سيظهر لك عدة خيارات كثيرة قم باختيار اللعبة ذات الحجم المناسب لك.

بعد ذلك قم بالموافقة والضغط على كلمة تحميل أو تثبيت.

وانتظر قليلاً حتى يتم تحميل اللعبة، وسيتم التثبيت مباشرة.

بعد التثبيت قم بتشغيل اللعبة وقم بضبط الإعدادات ثم البدء باللعب.

عيوب لعبة فوتبول بيس الاصدار الجديد

يوجد بعض العيوب في اللعبة التي تواجه الأشخاص وتعمل الشركة على تقليل هذه العيوب في بعض التحديثات ومن هذه العيوب: