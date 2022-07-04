بالطريقة الرسمية تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft ومميزات اللعبة

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت ومميزاتها هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أن لعبة ماين كرافت من أفضل الألعاب الإلكترونية التي أثبتت جدارتها منذ الانطلاق الأول لها في وقت قليل جدا، مما جعل الكثير من اللاعبين يتزاحمون في تحميل هذه اللعبة حتى حصلت ماين كرافت على أكبر عدد من التحميلات عن غيرها من الألعاب، وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا طريقة آمنة لتثبيت لعبة ماين كرافت، وذلك حتى لا تتعرض المواقع الوهمية التي من الممكن أن تعرض حسابك داخل اللعبة للسرقة وأيضًا تعرض بيانات هاتفك للسرقة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت ومميزاتها

لعبة ماين كرافت من أفضل الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من اللاعبين محبي الألعاب الإلكترونية، وقد انتشرت هذه اللعبة في جميع أنحاء العالم بين جميع الفئات العمرية، وطريقة تثبيت هذه اللعبة من خلال الخطوات التالية:

يجب أن يكون هاتفك متصل بشبكة الإنترنت على أن تكون قوية.

يتم الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر أيقونة اللعبة أمامك عليك الضغط على كلمة تثبيت.

ثم الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف الخاص بك.

الآن عليك الدخول على اللعبة واختيار المستوى المناسب لك.

مميزات تحديث لعبة ماين كرافت

قامت الشركة المنتجة للعبة ماين كرافت إلى التحديث المستمر للعبة، وهذه نظرا للنجاح الكبير الذي حققته اللعبة في وقت قصير جدا، وهذه المميزات هى إضافة بعض الشخصيات والأماكن الجديدة التي جعلت اللعب دائما يشعر بالتشويق والإثارة وأصبح بقضي معظم الوقت في هذه اللعبة ومما يساعد على هذا هو أن لعبة ماين كرافت تستخدم بعض المكعبات ثلاثية الأبعاد في بناء المنازل والحصون حتى يتمكن اللاعب من الاختباء من الكائنات الشريرة التي تهاجمه.

بالإضافة إلى وجود الأدوات التي تساعد في تربية الحيوانات التي تتواجد باللعبة، كل هذا بالإضافة إلى الأسلحة القتالية التي تجعل اللاعب على قيد الحياة أكبر وقت ممكن، ومن ضمن المميزات التي تتواجد في هذه اللعبة هو التواصل مع أصدقاء من جميع دول العالم.