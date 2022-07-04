اشحن 1300 شدة في دقيقة .. الطريقة السريعة لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بخطوات سهلة وميسرة

بعد قيام لعبة ببجي موبايل بإصدار آخر تحديث لها لعام 2022، قام العديد من محبي اللعبة بالبحث عن الأسعار الجديدة لشدات اللعبة، كما قاموا بالبحث عبر الإنترنت عن الطرق الأكثر سهولة وبساطة لشحنها، وذلك نظراً لما توفره تلك الشدات من مزايا عديدة لمن يقوم بشحنها في كل مستوى جديد باللعبة أو امتيازات باللعب مع الأصدقاء والقدرة على مساعدتهم، ومن ضمن هذه المزايا الحصول على أشكال جديدة لكلا من المعدات أو الأدوات أو السيارات أو الملابس وغيرهم الكثير، ولذلك حرصنا على توضيح تلط الرطيقة للشحن من خلال موقعنا.

الطريقة السريعة لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile

تعد طريقة شحن شدات ببجي موبايل من خلال برنامج جوجل بلاي (Google play) هي الطريقة الأكثر سهوله من غيرها من طرق الشحن، حيث يمكن استخدام ذلك البرنامج لشحن تلك الشدات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: في بادئ الأمر يجب على اللاعب أن يقوم بفتح لعبة ببجي ثم الاتجاه إلى الإعدادات الخاصة باللعبة.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة الشدات، واختيار جوجل بلاي (Google play) كوسيلة لشراء الشدات.

الخطوة الثالثة: وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يجب أن يقوم اللاعب باختيار العدد الذي يرغب في شرائه من الشدات، مع ضرورة اختيار البلد الذي ينتمي إليها أيضاً.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية يجب أن يتجه اللاعب إلى اللعبة لفتحها لكي يتأكد من نجاح عمليه الشحن.

أسعار شدات لعبة ببجي موبايل 2022

ونظراً للاهتمام البالغ الذي أبداه العديد من اللاعبين حول تلك الشدات، فقد بحث الكثير منهم عن أسعار الشدات الخاصة بالتحديث الأخير، وهي على النحو الآتي:

أولاً: يمكنك دفع 10.6 جنية مصري لشراء 63 شدة.

ثانياً: يمكنك دفع 48 جنية مصري لشراء 198 شدة.

ثالثاً: يمكنك دفع 160 جنية مصري لشراء 690 شدة.

رابعاً: يمكنك دفع 400 جنية مصري لشراء 1995 شدة.

خامساً: يمكنك دفع 805 جنية مصري لشراء 4000 شدة.

سادساً: يمكنك دفع 1610 جنية مصري لشراء 8400 شدة.

ملحوظة: يجب أن يقوم كل لاعب بتحديد الدولة التي ينتمي إليها حتى يظهر سعر الشدات الخاص بالدولة، وذلك لأن أسعار الشدات تختلف من دولة إلى أخرى.