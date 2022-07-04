تردد قمر اموس 2022 أقوى تردد تستقبل به القمر

تردد قمر اموس، يعتبر من الأقمار الصناعية المميزة في عالم الستالايت حيث ينجذب المشاهدين لهذا القمر في مختلف أرجاء الوطن العربي، بل وبعض دول العالم للحصول على استقبال اشارة Amos satellite وذلك لأنه يضم عدد مهول من القنوات الكثيرة في مجالات الرياضة- الترفيهية- للأطفال- الدراما والكثير من المجالات الأخرى لذلك اهتمينا في موقعنا بنشر تردد قمر اموس المميز.

تردد قمر اموس المميز

يتميز القمر بإشارته القوية وجودة صورته الممتازة الذي جعل القمر يحتل مكانة عالية في قلوب المشاهدين وخاصة مشاهدين كرة القدم وذلك لأنه يستقبل جميع القنوات بسهولة وسلاسة ويقع موقعه في الموقع المداري مما يسهل على الشعب المصري استقبال القمر ويأتي القمر بجودتين (SD،HD) كما يميز القمر بسهولة استقباله بطبق دش مقاس 70 سم.

قنوات تردد قمر اموس تستقبل على هذا التردد

هذه قائمة القنوات التي يتم استقبالها على هذا الترد السابق ذكره في هذا الجدول بالأسفل عليك إضافته لتستقبل هذه القنوات:

Discovery Channel hungary

Duna world

BH

M1

Comedy central europe

HTV

Super TV2

Humor

DTV

Viasat Explore

Spektrum TV HunGARY

Mediaset

ORF 1

Mozi