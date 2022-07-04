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تردد قمر اموس 2022 أقوى تردد تستقبل به القمر

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عمر شويل - جدة تردد قمر اموس 2022 أقوى تردد تستقبل به القمر - ثقفني

تردد قمر اموس، يعتبر من الأقمار الصناعية المميزة في عالم الستالايت حيث ينجذب المشاهدين لهذا القمر في مختلف أرجاء الوطن العربي، بل وبعض دول العالم للحصول على استقبال اشارة Amos satellite وذلك لأنه يضم عدد مهول من القنوات الكثيرة في مجالات الرياضة- الترفيهية- للأطفال- الدراما والكثير من المجالات الأخرى لذلك اهتمينا في موقعنا بنشر تردد قمر اموس المميز.

تردد قمر اموس المميز

يتميز القمر بإشارته القوية وجودة صورته الممتازة الذي جعل القمر يحتل مكانة عالية في قلوب المشاهدين وخاصة مشاهدين كرة القدم وذلك لأنه يستقبل جميع القنوات بسهولة وسلاسة ويقع موقعه في الموقع المداري مما يسهل على الشعب المصري استقبال القمر ويأتي القمر بجودتين (SD،HD) كما يميز القمر بسهولة استقباله بطبق دش مقاس 70 سم.

تردد قمر اموس
تردد قمر اموس

قنوات تردد قمر اموس تستقبل على هذا التردد

هذه قائمة القنوات التي يتم استقبالها على هذا الترد السابق ذكره في هذا الجدول بالأسفل عليك إضافته لتستقبل هذه القنوات:

  • Discovery Channel hungary
  • Duna world
  • BH
  • M1
  • Comedy central europe
  • HTV
  • Super TV2
  • Humor
  • DTV
  • Viasat Explore
  • Spektrum TV HunGARY
  • Mediaset
  • ORF 1
  • Mozi
القمر الصناعي اموس
التردد 10758
الاستقطاب 30000
معدل الترميز عمودي

قنوات Amos satellite تستقبل على التردد

قائمة بأفضل القنوات التي تستقبل على Amos satellite في الجدول التالي عليك بتثبيت هذا التردد في قائمة الترددات لتستقبل قنوات قمر اموس 2022 وإليك القائمة:

  1. Kan 11
  2. Sony movie channel
  3. Cinemax Centeral Europe
  4. FilmBox HD
  5. Natoonal Geographic Hungary
  6. Sony Max
  7. Rtl SPIKE
  8. Sport 1 Hungary
  9. Sport 2 Jungary
  10. MTV Hits
  11. The fishing and Hunting Channel
  12. Life Network
  13. RTL Gold
  14. ATV Spirit
  15. Story 4
  16. Home plus
  17. METV
  18. junior Israel
  19. TLC
  20. TV 5 monde Europe
  21. Rotana Music
  22. Woman
  23. Animal Planet
  24. Rodnoe Kino
  25. CGTN
  26. France 3
القمر الصناعي اموس
التردد 10806
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500

البطولات التي يستقبلها قمر اموس

تردد Amos satellite يوفر قنوات عديدة متخصصة في المحتوى المرئي الرياضي والتي تقوم ببث مباشر لجميع المباريات في الدوريات والبطولات التي تقام في كافة أرجاء العالم ودوله وخصص القمر باقة يس Yes لتقوم بتغطية كافة المباريات المحلية والدولية والبطولات في كل قارة بجودتين مختلفتين وهما HD و SD وإليك قائمة البطولات التي يتم استقبالها عبر Amos satellite:

  1. بطولة دوري أبطال أوروبا.
  2. الدوري (الأرجنتيني، التركي الممتاز، الأوروبي، البرازيلي، الإيطالي، الفرنسي، الهولندي، البلجيكي، الأسباني)
  3. الدوري الإنجليزي الممتاز.
  4. بطولة كأس العالم للقارات.
  5. كأس العالم.
  6. كأس الرابطة الإنجليزية و الاتحاد الإنجليزي.
  7. تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
  8. كأس العالم للأندية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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