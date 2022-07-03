نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات مدرستنا Madrstna تردد قناة مدرستنا 1 و 2 و 3 في المقال التالي

تردد قنوات مدرستنا 1 و 2 و 3 Madrstna، قنوات أطلقتها وزارة التربية والتعليم الفني منذ مدة قريبة، باسم قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 ولذلك لتقديم شررح المناهج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية وذلك من ضمن إطار وزارة التربية والتعليم توافر المواد العلمية على المنصات الرقمية الإلكترونية، مع وجود أفضل خبراء التعليم المتخصصين في تدريس هذه المناهج بكافة المراحل وذلك لتسهيل الفهم على الطلاب بشكل سلس وبدون تعقيد لأن الفهم أهم من الحفظ و سنوضح لكم تردد قنوات مدرستنا 1 و 2 و 3 Madrstna. مميزات قنوات مدرستنا Madrstna حرصت وزارة التربية والتعليم على إطلاق قنوات مدرستنا بناءًا لرغبة المعلمين وأولياء الأمور.

حددت الوزارة القنوات وذلك لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة قبل المرحلة الجامعية.

قناة مدرستنا 1 تهتم بالمرحلة الابتدائية وتقديم الشروحات المهمة لهذه المرحلة

تخصص قناة مدرستنا 2 تهتم بالمرحلة الإعدادية مع توضيح المفاهيم والمناهج لهذه المرحلة.

تخصص قناة مدرستنا 3 تهتم بالمرحلة الثانوية.

ما يميز هذه القنوات إنها ليست على التلفزيون فقط ولكن لها رابط على اليوتيوب باسم القناة متاح للجميع في أي وقت.

تقدم القناة البرنامج اليومي لها من مختلف البرامج المتنوعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لشركة ميتا لمالكها مارك. تردد قناة مدرستنا 1 Madrstna القمر الصناعي النايل سات التردد 13303 الاستقطاب ‏H معدل الترميز 27500 تردد قناة مدرستنا 2 Madrstna القمر الصناعي النايل سات التردد 10777 الاستقطاب H معدل الترميز 27500 تردد قناة مدرستنا 3 Madrstna القمر الصناعي النايل سات التردد 12206 الاستقطاب ‏V معدل الترمي 27500 إذا كنت مهتم بإضافة قنوات ترفيهية ودينية لك عزيزى القارئ فإليك مقالتين: تردد قناة dmc على القمر نايل سات والقمر عرب سات. تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات والعرب سات. خطوات إضافة تردد قنوات مدرستنا على الرسيفر قم بفتح القائمة MENU. ثم قم بإختيار قائمة الترددات أو خيار إضافة تردد. بعد ذلك قم بكتابة تردد القناة الأولى مع إضافة الاستقطاب مثلما وضحنا رمزه أفقي أم رأسي. ثم معدل الترميز بشكل صحيح. بعد ذلك قم بعمل بحث خاص بهذا التردد ستجد القناة تم حفظها في قائمة القنوات في الأسفل. قم بتعديل القناة ونقلها قائمة القنوات المفضلة لديك وشاهد واستمتع بالقناة وعلم أولادك شيئاً مفيداً. عمر شويل - جدة تردد قنوات مدرستنا Madrstna تردد قناة مدرستنا 1 و 2 و 3 - ثقفني

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