نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Minecraft ماين كرافت اخر تحديث للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Minecraft هي واحد من أشهر ألعاب الفيديو التي تتوافق مع أنظمة الويندوز، تم إصدارها لأول مرة في عام 2009 م على يد المطور ماركوس بيرسون في أستوديو Mojang، لكن مع مرور الوقت وإعجاب عدد هائل من المستخدمين من جميع دول العالم تم الإستحواذ عليها من قبل شركة مايكروسوفت في عام 2014 واللعبة تعتمد في الأساس علي لغة الجافا وإستطاعت اللعبة الحصول علي أعلي نسبة مبيعات في تاريخ الألعاب الإلكترونية بميعات تجاوزت اثنين مليار دولار أمريكي اتتربع علي عرش الألعاب الإلكترونية عالميا، وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات المتعلقة بتلك اللعبة لذا تابعوا معنا.

شرح لعبة Minecraft

تتكون اللعبة من عالم مصنوع بالكامل من الكتل ثلاثية الأبعاد، كما تمكن اللاعبين من بالتجول وبناء ما يريدون بكل حرية بعد هدف تلك الكتل، أيضًا لا يتواجد مسار مخدد للعبة أو قواعد أو تعليمات، فتسمح لك بإطلاق العنان لإبداعك.

كذلك يمكن ممارستها بفردك أو اللعب عبر الإنترنت مع العديد من الاعبين الأخرين، فضلًا إلى توفر إصدارتها لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، الهواتف الذكية التي تدعم نظام تشعيل IOS والأندرويد، بجانب أجهزة الأكس بوكس 360 وأجهزة ماك.

مميزات لعبة Minecraft

تتمتع لعبة ماين كرافت بمزايا رائعة تروق شريحة كبيرة من المستخدمين وتتمثل تلك المزايا في:

تساهم في كشق المناخات المتنوعة والمناطق الإحيائية المتواجدة على الأرض.

تساعد الأطفال في التعرف على تضاريس الأرض من محيطات وجبال وكهوف.

تمكنك من التفاعل المباشر مع الحيوانات وتعرف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالنباتات والفواكه.

تساعد على التفكير الإبداعي والنقدي عند الأطفال.

تعمل على تعليم كيفية الحصول على الموارد الطبيعية والإستفادة منها على نحو جيد.

تقوم بتعليم الأطفال كيفية إنشاء الدوائر الكهربائية الخاصة بالأجهزة المعقدة.

مناسبة لجميع الفئات العمرية.

تساعدك في التعرف على الكثير من الأصدقاء من جميع دول العالم.

لا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر ذو مواصفات عالية.

يمكن الحصول عليها بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.

ستساعدك في حل المشاكل والتفكير بصورة منطقية.

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت