نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجتمعات واتساب | ميزة جديدة 2022 من التطبيق باسم WhatsApp Communities في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب هو أحد أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهير والمميز بشكل كبير جداً، و الذي حقق نجاحاً كبيراً وتميز عن غيره، وبالرغم من ذلك فإن مصممي التطبيق يسعوا دائماً إلى تحقيق نجاح وتطور أكثر ويقوموا بإضافة العديد من المميزات الجديدة التي قد يحتاجها مستخدمي التطبيق ومن تلك المميزات هي المجتمعات Communities، وفيما يأتي سوف نوضح الكثير حول تلك الميزة التي كشفت عنها مؤخرا شركة Meta.

ما هى ميزة المجتمعات Communities في واتساب

أعلنت شركة Meta عن ميزة المجتمعات التي سوف توفرها للمستخدمين، وهي خاصة بتنظيم المحادثات الجماعية، كما تتيح هذه الميزة إمكانية جمع كافة المجموعات المختلفة تحت اسم وأحد وتسهل عملية التحكم في هذه المجموعات، كما أنه سوف تجعل عدد الأفراد داخل المجموعة اكبر حيث أنه سوف يمكن ضم نحو 256 شخص، كما يمكن إرسال إشعارات إلى الآلاف من الأشخاص.

رسوم ميزة المجتمعات Communities في واتساب

شركة أعلنت عن عدم تخطيطها لفرض أي رسوم عن تلك الميزة، وأوضحت بأنه تم تجربة هذه الخدمة مع عدد صغير من المجتمعات حتي الآن، كما أن الشركة تعمل أيضا على توفير مميزات أخري تكون خاصة للشركات في المستقبل.

تشفير رسائل المجتمعات في واتساب

سوف تكون الرسائل في ميزة مجتمعات مشرفة سوء بين المرسل أو المستقبل، كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Meta وهو مارك زوكربيرج عبر المدونة بأن ميزة المجتمعات سوف تعمل خلال الأشهر القليلة القادمة، كما وضح مارك بأنه سوف يتم إنشاء مميزة في مجتمعات أيضا لمنصات ماسنجر وفيس بوك والانستجرام.

مشاركة الملفات حتي 2 جيجا بايت في واتساب

ومن جانبه فإن واتساب تعمل دائما على توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها مستخدميه ولهذا فقد اتاحت لهم إمكانية مشاركة الملفات حتي 2 جيجا بايت، وهذه أحد التعديلات التي نالت إعجاب الكثير.

عرضنا خلال المقال معلومات حول ما هي ميزة المجتمعات في الواتساب، بالإضافة إلى ذكر الموعد المتوقع التي يصدر فيه الخدمة وهو خلال أشهر قادمة، وذكرنا رسوم تلك الخدمة والحجم الأقصى للملفات التي يمكن مشاركتها بعد التعديل.