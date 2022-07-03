حالاً! الحصول على GTA San Andreas على جوالك الاندرويد والـIOS بدون روابط

GTA San Andreas للاندرويد ، بعد أن أحب الجمهور اللعبة منذ أكثر من 19 عام لعبة جراند ثفت أوتو على جهاز الكمبيوتر ومن ثم الاكس بوكس وغيره من منصات الألعاب فقد حان الوقت لكي يستمتع الجمهور بتلك اللعبة على نظام Android وبهذا يصبح منفذ آخر لامتياز اللعبة الأسطوري على منصات الأجهزة المحمولة. حيث أن هذا الجزء من سلسلة الألعاب ثوري إلى حد ما. حيث ترك مطورو GTA San Andreas الأشياء التي نجحت في الإصدارات السابقة، وذلك من حيث القصة والأسباب التي كانت سبباً في رواج اللعبة، بالإضافة إلى إضافة ووضع عددًا من المميزات الجديدة في اللعبة التي سنتعرف عليها في تلك المقالة فتابعونا.

GTA San Andreas للاندرويد ومميزاتها

لعبة جراند ثفت أوتو أصبح بها مقياس جديد للمدن. والآن مع تقدم سلسلة الألعاب أصبحت توجد في ولاية سان أندرياس بأكملها. وولاية سان أندرياس مقسمة إلى ثلاث مدن كبيرة وعدة قرى صغيرة. وإليكم بعض مميزات اللعبة :

GTA San Andreas للاندرويد بها قائمة موسعة من الوظائف الجانبية أي المهام غير المهمة الرئيسية.

بها قائمة موسعة من الوظائف الجانبية أي المهام غير المهمة الرئيسية. كما أنه أصبح من الممكن زيارة جميع أنواع الأماكن وحتى إنجاب فتاة.

تم إضافة عناصر لعب الأدوار المضافة ومنها تغيير الجسم ، ومهارات أخرى مثل : القيادة، الرماية، إلخ.

كذلك يمكن تخصيص شخصية معاد تصميمها بالكامل. وهذا يتضمن القدرة على تغيير أي جزء من خزانة الملابس تقريبا.

كما أن في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas هناك زيادة كبيرة في تنوع المركبات. إلى السيارات المعتادة. حيث تمت إضافة طائرات الهليكوبتر والقوارب والدراجات والشاحنات وحتى طائرات الركاب.

هناك زيادة كبيرة في تنوع المركبات. إلى السيارات المعتادة. كذلك هناك فرصة لترقية السيارات الفردية في جراند ثفت أوتو.

معلومات عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

شخصية اللعبة الرئيسية في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas هي كارل جونسون. الذي جاء إلى مسقط رأسه في مدينة لوس سانتوس. حيث نه ابتعد قرابة الـ10 سنوات. وفيهم يتذكر كارل موطنه الأصلي. كما يتذكر الماضي المليء بمواجهاته الإجرامية وغير ذلك من الأشياء غير القانونية.

أما بالنسبة للمستوى العالمي فتختلف GTA SA قليلاً عن سابقاتها. ومع ذلك، السماح بعدد من التغييرات الصغيرة للعبة بأن تجعلها من أكثر الألعاب مبيعًا لهذا العام. كما أنها فازت بالعديد من الجوائز في صناعة الألعاب. كما تعد لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas هي أقوى الألعاب من حيث الجرافيك والحركة فهي تهدف لجذب كافة المهارات الحركية التي يمكن أن تعتمد عليها في كل مراحل اللعبة لكي تحقق النصر في مختلف مستوياتها.

ويمكك أن تعرف المزيد من المعلومات عن لعبة grand theft auto liberty city stories و لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة جراند ثفت أوتو من خلال مقالاتنا السابقة. وفي الفقرة التالية سوف نطلعك على كيفية تنزيل GTA San Andreas للاندرويد.

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