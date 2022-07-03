بمواصفات خرافية هاتف ايفون 14 برو max اسعاره وموعد نزوله في الاسواق الهاتف المنتظر

بمواصفات خرافية هاتف ايفون 14 برو max يزداد البحث يومًا بعد يوم عن أبرز مواصفات وإمكانيات هاتف ايفون 14 برو max وكذلك أسعاره في سوق الأجهزة الذكية في جمهورية مصر العربية، ويعد هاتف أيفون الجديد هو آخر الهواتف الذكية التي تم الكشف عن اقتراب موعد صدورها وتقديمها من قبّل شركة “ابل” الأميركية العالمية، وكانت شركة أبل هي أشهر شركات تصنيع الهواتف والأجهزة المحمولة وبالرغم من أسعارها المرتفعة إلا أنه لم تتم منافستها حتى الآن من قبّل أي شركة أخرى.

أسعار هاتف ايفون 14 برو max

كشفت أسواق جمهورية مصر العربية لأجهزة الهواتف الذكية أن سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس سيبدأ من سعر 20 ألف جنيه مصري فيما يعادي حوالي ألف و25 دولار أميركي.

مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس ومميزاته

بالنسبة إلى هيكل الهاتف الخارجي فهو مختلف تمامًا عن الهواتف الأخرى حيث أنه من الخلف يتكون من جزئين جزء للكاميرا وجزء آخر عبارة عن شكل دائري أسود يعمل باللمس.

حجم شاشة هاتف المحمول كبير ومناسب ومقاس الشاشة يصل إلى 6.1 بوصة وتعمل باللمس ويعمل الهاتف بنظام أي أو إس 16 وكاميرا قوية تعمل بنظام HD.

طول الهاتف يبلغ 160 مللي متر وعرضه يبلغ حوالي 78.1 مللي متر أما سمكه أو ارتفاعه يصل إلى 7.65 مللي متر ووزنه الكلي يبلغ 232 جرام.

يعمل الهاتف بخاصية إتش دي آر التي تتوفر في هاتف ايفون على مدار السنوات والشاشة تعمل باللمس ومصنوعة من زجاج السيراميك وهو هاتف مقاوم للغبار.

كما أنه يعمل بخاصية لدفع الإلكتروني وعمقه يصل إلى ستة أمتار وحجم البطارية 5 آلاف أمبير ويتم شحن الهاتف لاسلكيًا.

يتوفر منه اللون الخوخي واللون الأسود والذهبي والأبيض و لكل لون ميزة معينة.

موعد صدور هاتف أيفون 14 بور ماكس في السوق المصرية

كشفت بعض المصادر المسرّبة من داخل شركة “أبل” الأميركية بشأن موعد إصدار والكشف عن هاتف أيفون الجديد، و كانت التوقعات تؤكد أنه ربما سيتم إصدار الهاتف في منتصف شهر سبتمبر الميلادي القادم لعام 2022م وكان هذا التوقيت هو الميعاد الذي تقوم شركة أبل بإصدار أجهزتها فيه بشكل دوري.