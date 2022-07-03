انت الان تتابع خبر واتساب يعلن اخفاء الاونلاين اخيراً لمستخدمي آيفون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب موقع Engadget فإن الميزات الجديدة التى سيصدرها واتساب WhatsApp لمستخدميه قد طال انتظارها لسنوات طويلة، وطالب بها عدد كثير من المستخدمين، حيث يقوم التطبيق بإجراء الاختبارات الأخيرة للميزات تمهيدا لاصدارها خلال أيام أو أسابيع قليلة، حيث بدأ التطبيق باختبارها في شهر أبريل الماضي.

وسيسمح لك تطبيق واتساب WhatsApp بإخفاء “حالة آخر ظهور” من المستخدمين خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ، كما يطبق نفس الإجراء على حالة الاتصال أونلاين الخاصة بك،كما يعمل فريق المطورين في واتساب أيضًا على زر تعديل للرسائل بالإضافة إلى الرد على الرسائل في الدردشة.

وفقا لتقارير WABetaInfo الذى يرصد الميزات الجديدة في واتساب ، فستتيح لك ميزة حالة الاتصال الجديدة إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا تريد رؤية حالة آخر ظهور لك، سواء من مستخدمين معينين أو من الجميع.

وسيتمكن المستخدمون من إخفاء حالة واتسآب و Last Seen و online ل ( 1-الجميع : أى جميع مستخدمي واتسآب، 2- جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، 3- قائمة جهات الاتصال ما عدا مستخدمين معينين).