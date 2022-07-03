طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto 5.. كيفية استخدام لعبة GTA 5 على الهاتف

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو، منذ أن تم إصدار نسخة Grand Theft Auto 5 الحديثة وتزايدت محركات البحث عن كيفية تحميل اللعبة على الأجهزة المختلفة سواء جهاز الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، حيث تأتى هذه النسخة بمستوى عالى من الجرافيك والرسومات المتحركة الغاية فى الروعة سواء فى وجهات الشوارع المختلفة فى مدينة لوس انجلوس أو فى التحديثات الجديدة فى شكل المركبات أو الشخصيات والكثير من المؤثرات الأخرى التي تجعلك تعيش بداخل اللعبة بشكل أكثر واقعية.

وتمتعت لعبة GTA منذ صدورها بكثير من الإثارة والمتعة جعلت الملايين من المستخدمين يقبلون على تحميلها والاستمتاع باللعب بها، حيث تدور حول ثلاث أفراد ينتمون إلى عصابات إجرامية يطلب منهم تنفيذ العديد من المهام المختلفة التي تشمل الكثير من المغامرات والمطاردات بينهم وبين رجال الشرطة ومحاولة الهروب منهم، ومن أجل تنزيل اللعبة والاستمتاع بها تابع هذا المقال للتعرف على الخطوات اللازمة وعلى كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف.

كيفية تحميل لعبة GTA 5 على هواتف الاندرويد

أولا عليك التأكد من اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت، وتوفير مساحة كافية عليه للسماح بتنزيل اللعبة.

اذهب إلى متجر جوجل بلاى على هاتف الاندرويد.

قم بالبحث عن اللعبة من خلال كتابة Grand Theft Auto فى خانة البحث.

تظهر لك الأيقونة الخاصة باللعبة ادخل عليها ثم اضغط على تثبيت.

انتظر حتى تنزيل ملف اللعبة على هاتفك وظهوره على الواجهة الرئيسية.

ادخل على ملف اللعبة وقم بربط اللعبة بالحساب الخاص بك على الفيس بوك أو البريد الإلكتروني، ومن ثم يمكنك بدء اللعبة والاستمتاع بها.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو على جهاز الكمبيوتر