نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش القادم من شاومي .. الإعلان عن Xiaomi 12S في 4 يوليو 2022 في المقال التالي
تقدم شاومي الصينية سلسلة هواتف 12S في الرابع من يوليو، حيث من المقرر أن تضم السلسلة ثلاثة هواتف وهذا وفق ما أكدته الشركة الصينية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن Xiaomi 12S بالإضافة إلى Xiaomi 12S Pro وهاتف Xiaomi 12S Ultra وقد كشفت شركة شاومي عن تسريبات مواصفات سلسلة هواتف 12S والتي تكون حصرية بالسوق الصينية وهذا وفق موقع gsmarena، نوضح في السطور التالية المزيد من التفاصيل.
هواتف Xiaomi 12S من شاومي
قد قامت الشركة الصينية بالتنويه عن تسريبات مواصفات هواتف Xiaomi 12S من شاومي، فقد أوضحت أن شاومي Xiaomi 12S تشتمل على عدد من المواصفات، منها الكاميرا المزود بها الهاتف من عدسات لايكا.
وألوان هاتف Xiaomi 12S تأتي بالألوان الأبيض والأخضر والذهبي.
مواصفات Xiaomi 12S
وفق التسريبات فتشير المواصفات إلى التالي:
- الشاشة في سلسلة هواتف Xiaomi 12S من النوع AMOLED
- كما تبلغ مقاس الشاشة 6.28 بوصة.
- معدل التحديث في الشاشة 120 هيرتز.
- أيضًا يشتمل هاتف Xiaomi 12S على نوعين من الذاكرة الوصول العشوائي، مع نوعين من التخزين، وهي 256 و128 جيجا بايت مع 12 و8 جيجا رام.
- كما تشتمل الهاتف على كاميرا خلفية دقتها تبلغ 50 ميجا بيكسل مع كاميرا 13 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل.
- أيضًا فإن الكاميرا الأمامية من المقرر أن تكون بدقة 32 ميجا بيكسل.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مواصفات هاتف Xiaomi 12S تتماثل مع هاتف Xiaomi 12، والاختلاف يتمثل في مجموعة الشرائح Snapdragon 8+ Gen 1
الاعلان عن Xiaomi 12S في 4 يوليو
- هذا وقد كشفت شركة شاومي عن هاتف Xiaomi 12S Ultra من شاومي والذي يشتمل على مستشعر كاميرا جديد IMX989 بمقاس بوصة واحدة من سوني.
- كما قامت الشركة بالإعلان عن جهاز IMX989 بمقاس بوصة واحدة، ليكون هذا على غرار المستشعر الخاص بالكاميرا Xperia Pro-I.
- حيث أنه كان Xperia PRO-I يشتمل على نظام بصري يتم استخدامه كمركز مستشعر بوصة واحدة، وهذا يحتاج إلى عدسة أصغر مع استمرار مزايا وحدات البيكسل، وتجدر الإشارة إلى أنه فنيًا لا يتم استخدام مستشعر Xperia PRO-I بصورة كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش القادم من شاومي .. الإعلان عن Xiaomi 12S في 4 يوليو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.