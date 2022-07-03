الوحش القادم من شاومي .. الإعلان عن Xiaomi 12S في 4 يوليو 2022

تقدم شاومي الصينية سلسلة هواتف 12S في الرابع من يوليو، حيث من المقرر أن تضم السلسلة ثلاثة هواتف وهذا وفق ما أكدته الشركة الصينية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن Xiaomi 12S بالإضافة إلى Xiaomi 12S Pro وهاتف Xiaomi 12S Ultra وقد كشفت شركة شاومي عن تسريبات مواصفات سلسلة هواتف 12S والتي تكون حصرية بالسوق الصينية وهذا وفق موقع gsmarena، نوضح في السطور التالية المزيد من التفاصيل.

هواتف Xiaomi 12S من شاومي

قد قامت الشركة الصينية بالتنويه عن تسريبات مواصفات هواتف Xiaomi 12S من شاومي، فقد أوضحت أن شاومي Xiaomi 12S تشتمل على عدد من المواصفات، منها الكاميرا المزود بها الهاتف من عدسات لايكا.

وألوان هاتف Xiaomi 12S تأتي بالألوان الأبيض والأخضر والذهبي.

مواصفات Xiaomi 12S

وفق التسريبات فتشير المواصفات إلى التالي:

الشاشة في سلسلة هواتف Xiaomi 12S من النوع AMOLED

كما تبلغ مقاس الشاشة 6.28 بوصة.

معدل التحديث في الشاشة 120 هيرتز.

أيضًا يشتمل هاتف Xiaomi 12S على نوعين من الذاكرة الوصول العشوائي، مع نوعين من التخزين، وهي 256 و128 جيجا بايت مع 12 و8 جيجا رام.

كما تشتمل الهاتف على كاميرا خلفية دقتها تبلغ 50 ميجا بيكسل مع كاميرا 13 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل.

أيضًا فإن الكاميرا الأمامية من المقرر أن تكون بدقة 32 ميجا بيكسل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مواصفات هاتف Xiaomi 12S تتماثل مع هاتف Xiaomi 12، والاختلاف يتمثل في مجموعة الشرائح Snapdragon 8+ Gen 1

الاعلان عن Xiaomi 12S في 4 يوليو