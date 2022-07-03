بأسعار رمزية.. خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile من موقع اللعبة الأساسي

يسعى جميع محبي لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile إلى البحث عن طرق أكثر أماناً لشحن الشدات الخاصة بها، وذلك لاستخدامها في شراء العديد من أشكال الأسلحة والملابس والسيارات المختلفة والجديدة، فمع قيام إدارة اللعبة بإضافة تحديث جديد كل موسم، يقوم اللاعبين بالإسراع لشحن تلك الشدات للاستمتاع إلى أقصى حد ممكن بذلك التحديث من أجل الحصول على المساعدات والمعدات الحديثة التي تمكنهم من تجاوز الكثير من المراحل الصعبة باللعبة، كما يمكنك تطوير الشخصية التي تقوم باختيارها من خلال تغيير ملابسها وشكلها وحركاتها.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022

يعد موقع اللعبة هو الموقع الأكثر آماناً الذي يستطيع اللاعبين شحن الشدات من خلاله بشكل بسيط وسهل، وذلك إذا قاموا بإتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: قم بالبحث عن رابط الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك قم بتحديد أيقونة شحن الشدات، وتحديد عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

الخطوة الثالثة: وبعد تحديد عدد الشدات قم باختيار الطريقة الأكثر ملائمة لك للدفع، ثم اضغط على خيار شراء.

الخطوة الرابعة: ثم قم بكتابة الآي دي (ID) الخاص بحسابك، وبذلك تكون انتهيت من عملية الشحن ويلزم عليك التوجه لفتح اللعبة للتأكد من نجاح عملية الشراء.

الخطوة الخامسة: وفي النهاية قم بمسح كافة البيانات الخاصة بك على موقع اللعبة بعد الشراء، كما يلزم التأكد من تحديد البلد التي تنتمي إليها بسبب وجود اختلافات كبيره في أسعار الشدات.

طريقة الحصول على شدات ببجي موبايل بشكل مجاني

توجد عدة طرق تمكن لاعب ببجي موبايل من الحصول على شدات بشكل مجاني وبدون أي تكاليف مالية، ومن ضمن تلك الطرق ما يأتي:

أولاً: يجب أن يتوجه اللاعب إلى متجر جوجل بلاي أو بلاي ستور حتى يقوم بتحميل تطبيق pop star magic.

ثانياً: وبعد الانتهاء من تحميل وتحديث ذلك البرنامج يقوم اللاعب بإدخال كود (RGDUC4C)، والذي سيعطيه 1200 نقطة و 4000 هدية مجانية.

ثالثاً: وفي النهاية يمكن اللاعب أن يقوم باستخدام تلك النقاط حتى يشحن شدات اللعبة.

أسعار شدات لعبة ببجي موبايل

يمكنك الحصول على شدات ببجي موبايل 2022 pubg mobile بالأسعار التالية: