خبر سار مواصفات وسعر هاتف آيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro الإصدار الجديد طفره في عالم المحمول

سعر ومواصفات إيفون 14 برو بات محور حديث مئات المواطنين من جميع أنحاء العالم، حيث نجحت الشركة المنتجة في الترويج له من خلال شن حملة دعائية كبيرة على السوشيال ميديا بأنواعها المختلفة قبل تداوله في الأسواق، مؤكدة احتوائه على الكثير من المزايا والمواصفات التي يحتاجها المستخدم، وبالتالي فإن جميع المستخدمين ينتظرون إصداره بفارغ صبرهم، ومن المتوقع تواجده في الأسواق بداية من شهر سبتمبر المقبل.

سعر و مواصفات iPhone 13 مميزات و عيوب ايفون 13 سعة 128 جيجا 4 جيجا رام شبكة 5G

سعر ومواصفات إيفون 14 برو

ينتظر الكثير من المواطنين في السعودية وخارجها حول العالم بأكمله صدور إيفون 14 برو بجميع اصداراته، ترقباً لرؤية جميع المواصفات الخاصة بالجهاز، وقد نوهت شركة آبل المنتجة للجهاز عن اقتراب طرح الجهاز خلال شهر سبتمبر ولم تؤكد على ذلك.

كما لم يتم تحديد السعر الخاص بالجهاز بشكل نهائي حيث من المقرر أن يبدأ السعر من 1200 ريال سعودي، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإصدار أربعة نسخ مختلفة من الجهاز من حيث المساحة والمواصفات، حيث أن مساحة التخزين الخاصة بالجهاز ستتراوح ما بين 128 جيجا بايت وحتى 1 تيرا بايت على حسب الإصدار.

مواصفات آيفون 14 بروماكس

تهتم شركة أبل بتوفير جميع المواصفات والمزايا التي يحتاجها العملاء في أجهزة الآيفون التي تقوم بإصدارها، وذلك لاستمرار نجاحها، ومن أهم المواصفات التي قامت بوضعها الشركة لجهاز iphone 14 pro ما يلي: