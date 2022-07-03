لعبة المتميزين طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو Grand theft auto

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو هي أكثر ما يسأل الكثيرين من الأشخاص واللاعبين على مستوى كافة دول العالم، فلعبة جراند ثيفت أوتو هي تلك اللعبة الأكثر شهرة على مستوى كافة دول العالم أجمع، وهي أيضاً أكثر الألعاب التي دوماً ما يرغب الملايين في لعبها، وبالتالي ويسألون عن طريقة تحميلها على الهواتف الخاصة بهم سواء كانت تلك الهواتف تعمل وفق نظام تشغيل الأندرويد أو تعمل وفق نظام الآي أو أس لهواتف الايفون، وكذلك قد يرغب البعض في معرفة طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على أجهزة الكمبيوتر وكافة الأجهزة اللوحية، وهو ما سوف نعرضه لكم تفصيلاً في السطور التالية، فتابعوا معنا متابعينا الكرام.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو بالخطوات

سوف يتمكن في الوقت الحالي أي من اللاعبين بكل سهولة من تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو الشهيرة على الهواتف الخاصة بكل سهولة وفقط خلال بضع دقائق معدودة، ويتم ذلك التثبيت للعبة من خلال إتباع الخطوات السهلة الآتية:

في البداية يقوم اللاعب بالتأكد أن الهاتف الهاتف الخاص به متصل اتصال قوي بشبكة الإنترنت.

وبعد ذلك يجب على اللاعب ضرورة الدخول الى المتجر الخاص بالتطبيقات وهو متجر جوجل بلاي إذا كان الهاتف الخاص به يعمل بنظام الأندرويد

أما إذا كان الهاتف الخاص باللاعب يعمل بنظام الاي او اس فهنا يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر آب ستور، وذلك حتى يتمكن من تحميل اللعبة وتثبيتها على هاتفه.

بعد ذلك يدخل اللاعب الاسم الخاص باللعبة داخل أيقونة البحث في المتجر، وهو جراند ثيفت أوتو، ثم يقوم بالضغط فوق علامة البحث.

سوف يقوم المتجر بإظهار عدة نتائج أمام اللاعب، يقوم اللاعب باختيار النتيجة الاولى والضغط عليها.

يضغط اللاعب على أيقونة التثبيت.

يتم الانتظار حتى يتم تنزيل اللعبة على الهاتف وتثبيتها.

يمكن للاعب فتح اللعب فور تنزيلها أو فتحها في أي وقت لاحق على حسب رغبته.

أبرز مميزات تثبيت اللعبة الشهيرة جراند ثيفت أوتو

هي أحد الألعاب القتالية التي يوجد بها الكثير من العناصر التي تساعد اللاعب وتزيد من الحماس للقتال والفوز على الأعداء، اللعبة تتميز بجودتها العالية من حيث تصميمها، كما تتميز بالصوت العالي الذي دوماً ما يشعر اللاعبين وكأنهم بالفعل داخل اللعبة ويعيشون في جو ممتع من المغامرة والإثارة، كنا أن تحميل اللعبة يتم بصورة مجانية تماماً بدون دفع أي مبالغ أو اشتراكات مثل غيرها من الألعاب المدفوعة.