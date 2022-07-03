طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft إصدار 1.9 بالخطوات بكل سهولة

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت هذا ما يهتم به الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أن لعبة ماين كرافت من أفضل الألعاب التي أثبتت جدارتها في وقت قليل جدا، كما أنها انتشرت في جميع دول العالم بين اللاعبين من جميع الفئات العمرية، ومن أهم ما يميز هذه اللعبة أنها تأخذ اللاعبين في عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد، ويجعله يقضي وقت كبير جدا في اللعبة دون أن يشعر بالملل، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على طريقة تثبيت هذه اللعبة ومميزاتها وكل ما يتعلق بهذه اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

يتم تثبيت لعبة ماين كرافت بطريقة آمنة من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة، وذلك لأنها توجد مواقع وهمية قد تعرض حسابك وهاتفك للسرقة، ويتم تثبيت اللعبة من خلال الخطوات التالية:

يجب التأكد من هاتفك متصل بشبكة الإنترنت قوي.

يتم تسجيل الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي وذلك لهواتف الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

الضغط على كلمة تثبيت والانتظار حتى يتم تحميل اللعبة.

يمكنك الآن الدخول إلى الملف الخاص باللعبة وتشغيل اللعبة والاستمتاع بها.

مميزات تحديث لعبة ماين كرافت إصدار 1.19

لقد نالت لعبة ماين كرافت الكثير من الشهرة والنجاح بين اللاعبين بين دول العالم، لذلك حرصت الشركة المنتجة لهذه اللعبة على التحديث المستمر الذي من خلاله تضيف بعض المميزات الجديدة، والتي تعمل على تطوير اللعبة فقد أضافت بعض الشخصيات والأماكن الجديدة التي تجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويق، حيث أن هذه اللعبة تقوم بشكل أساسي على المكعبات ثلاثية الأبعاد التي يتم استخدامها في بناء المنازل والحصون، وذلك حتى الاختباء بها من الكائنات الشريرة التي تهاجم اللاعبين، كما يوجد بعض الأدوات الزراعية التي تساعد في إطعام وتربية الحيوانات.

أهم الاضافات التي تم إضافتها في التحديث 1.19

أهم الإضافات التي تم إضافتها في التحديث الجديد في اللعبة هى كالآتي: