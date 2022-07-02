اطمن على ولادك واعرف مكانهم.. طريقة مجربة لمعرفة موقع أي شخص من رقم هاتفه فقط بدون برامج

معرفة موقع شخص عبر رقم هاتفه، لكل شخص أسبابه الخاصة في تحديد موقع شخص ما من خلال رقم الهاتف، فالآباء في أكثر الأحيان يرغبون في تحديد موقع الأبناء للاطمئنان عليهم وضمان سلامتهم، كما يرغب بعض أصحاب العمل في استخدام تعقب موقع شخص ما من خلال هاتفه للتأكد من قيامه بالمهام المطلوبة في ميدان العمل، وبغض النظر عن الأسباب فالتكنولوجيا الحديثة توفر طرق لتحديد مكان أي شخص في العالم عن طريق رقم هاتفه وهي ليست بمهمة صعبة، ونتطرق من خلال هذا التقرير حول هذا الموضوع تابعونا.

معرفة موقع شخص عبر رقم هاتفه

لقد نجد الكثير من المواقع المجانية عبر شبكات الإنترنت أو بعض التطبيقات التي تتحدث عن الأمر، فهل جميعها حقيقي أم خدعة ولم يحقق الهدف؟، والخطير في بعض المواقع أنها يمكن أن توفر كافة المعلومات الدقيقة عن مكان الشخص المراقب، ولكن الأمر المفذع أنك تجد كافة البيانات الشخصية كلها على الإنترنت، لذلك نقدم أفضل طرق للتتبع عن طريق الـ GPS ونقدم بعض التطبيقات والمواقع الموثوقة.

تحديد موقع شخص عن طريق GPS

توجد العديد من الطرق الفعالة عن كيفية العثور على موقع شخص ما من خلال رقم هاتفه، وأهم هذه الطرق هو تحديد مكان الشخص من خلال الـ GPS مجاناً من خلال اتباع الخطوات الآتيــــة:

يجب تحميل جي بي إس من خلال متجر بلاي.

كما يتم فتح التطبيق لتحديد رقم الهاتف وكتابة الرقم المرغوب في مراقبته.

وبذلك يمكنك بكل سهولة استخدام مراقبة الصغار والتعرف على مكانهم بسهولة.

بينما تسهل هذه الطريقة تعقب جهاز ما أو رقم بشكل دقيق لتتبع الشخص المحدد.

تتبع موقع شخص عن طريق تطبيق MSPY

ويعد تطبيق MSPY مجاني لمدة أسبوع كامل على عكس التطبيقات الأخرى المجانية لمدة 24 ساعة فقط.

حيث يتيح التطبيق سهولة مراقبة الرسائل والمكالمات من الجوال التي ترغب في مراقبته.

كما يمكن تحديد الأماكن التي يذهب لها الشخص من خلال الــ GPS.

وبهذا نكون قد وفرنا من خلال هذا المقال بعض الطرق البسيطة لتتبع رقم هاتف شخص معين للكثير من الأسباب.