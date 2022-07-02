نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأحدث كودات ببجي موبايل 2022 غير مستعملة من موقع Midasbuy لشحن اكواد ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كودات ببجي موبايل وأحدث اكواد لعبة ببجي الكورية 2022 لاستبدال الأكواد والحصول علي العديد من الجوائز والشدات وأيضا الكثير من الهدايا المختلفة، مع الازدياد المستمر لأعداد محبي لعبة PUBG Mobile من اللاعبين وما تحتاج إليه هذه الأعداد من اكواد ببجي الكورية 2022، فان على اللاعب الحرص عند اختيار الكودات اللازمة للعبة والتعرف على كونها صالحة للاستعمال وحديثة، حيث تعمل هذه الاكواد على منح اللاعب جوائز مجانية متمثلة في أمور هامة في اللعبة من السكنات وسكار تيتان وسلاح سيد العقول والمدمرات المختلفة.

كودات ببجي موبايل

تقدم عدد من مواقع الإنترنت بعض من كودات ببجي 2022 على سبيل كتابة اي منها في موقع Midasbuy وهو الموقع الرسمي للعبة الذي يتيح للاعب استلام جوائز ومكافئات ليست مالية ولكنها على هيئة عدد من الشدات، او شخصيات جديدة تعمل على تقوية شخصية اللاعب في العب، بالإضافة الى ما تمنحه الكودات المستبدلة من سكنات وأمور كثيرة تفيد اللاعب في الفوز، حيث يكون الاستبدال في هذا الصدد بشكل عيني وليس نقدي.

اكواد ببجي الكورية

عدد من كودات استبدال لعبة PUBG موبايل صالحة للاستعمال للاستبدال الفوري عبر موقع Midasbuy الرسمي وهذه الأكواد تحتوي علي رمز استرداد UC ببجي وهم مايلي:

كود BIFOZBZE6Q.

ثم كود R89FPLM9S.

هنا أيضا كود BMDTZBZYTR.

ثم أيضا كود KARZBZYTR.

كود QEJZLCIZ2M4.

ثم كود CFSHWDBTFZ95.

ومن ثم أيضا كود PAAZBZJGS

كود 8CUY84RG25OKW.

ثم كود DDSJJZCDZ9U.

كود DKJU9GTDSM.

اكواد ببجي شدات

تمثل شدات ببجي UC أهمية كبرى للعبة تكتسبها من كون هذه الشدات هي عبارة عن عملة رسمية للعبة ببجي موبايل يعتمد عليها اي من اللاعبين سواء في الدول العربية او في الإطار العالمي في الدخول الى متجر اللعبة والحصول على ما يريد من أدوات حرب وقتال، وعواطف، ورقصات، وغير ذلك من سكنات ومتطورات اللعبة، اذا بدون هذه العملة لا يستطيع اللاعب شراء احتياجات اللعب ويمكن أن يخرج من اللعبة في المراحل الأولي لها.

اكواد استرداد ببجي Midasbuy

يعمل استرداد كودات ببجي على الكثير من الهدايا للاعب، وذلك بشرط قيام اللاعب بكتابة اي من الكودات المراد استبدالها من اكواد الحصول على سلاح او سكنات او كودات الملابس والشخصيات وما الى ذلك، في داخل الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Midasbuy، وما يتسبب فيه هذا الموقع من جعل الحساب امن مع التمكين من الاسترداد والوصول الى جوائز اللعبة والمقتضيات اللازمة لها.