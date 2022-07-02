اظبط تردد قنوات dmc دي أم سي الجديدة 2022 على النايل سات والعرب سات

قناة dmc، تعد قنوات شبكة دي إم سي dmc من أهم مجموعة القنوات الفضائية والتي تتكون من ست قنوات مختلفة والتي تهتم بتقديم البرامج الترفهية المختلفة وتقدم قنوات دي إم سي أحدث المسلسلات وأهم البرامج الترفيهية والدينية والحوارية وغيرها من الأفلام القديمة والحديثة.

وشبكة قنوات دي إم سي هي شبكة تلفزيونية مصرية تابعة لشركات إعلام المصريين وشركة دي ميديا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد تم تأسيسها منذ خمس سنوات ومقرها الرئيسي.

ويبحث العديد من الأشخاص هذه الفترة عن تردد قنوات دي إم سي على قمر النايل سات وقمر العرب سات لمتابعة البرامج والمسلسلات والأفلام التي يتم عرضها على قنوات دي إم سي dmc المختلفة.

تردد قنوات دي إم سي dmc على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

معدل الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات دي إم سي dmc على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11450.

معدل الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات وطريقة ضبط قنوات دي إم سي dmc على القمر الصناعي النايل سات:

قم بفتح قائمة الترددات من جهاز التحكم الخاص بالريسيفر. ثم قم بإختيار القمر الصناعي نايل سات. بعد ذلك قم بتحديد التردد 11449. ثم قم بجعل معدل الترميز 27500. وتعديل الإستقطاب على الأفقي أو H. بعد ذلك قم بضبط معامل تصحيح الخطأ ليصبح 5/6. ثم قم بالضغط على بحث وقم بحفظ القناة.

البرامج والمسلسلات التي تقدمها شبكة قنوات دي إم سي dmc:

من أهم البرامج الحوارية التي تقدمها قنوات دي إم سي هو برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه المذيع المشهور رامي رضوان. كما تقدم قنوات دي إم سي المسرحية الكوميدية اللوكاندة يوم الجمعة من كل أسبوع وهي من بطولة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي ونجم الغناء دياب والممثلة الكوميدية الجميلة ويزو مع نخبة من الممثلين الأخرين. كما يتم عرض حاليا على قنوات دي إم سي مسلسل الكبير أوي الجزء السادس والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي بطولة أحمد مكي والوجع الجديد رحمة.

تردد قنوات mbc أم بي سي مصر 2022:

تعد قنوات أم بي سي مصر من القنوات المعروفة بتقدمها العديد من البرامج الجديدة والحديثة في كل مناسبة، وبالأخص في شهر رمضان تقدم كل ما هو حصري وجديد من المسلسلات والبرامج والمقالب، فمن خلال السطور القادمة سنوضح لكم جميع ترددات القنوات الخاصة ب أم بي سي مصر.