نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا خفية في Google maps لم تعرفوا عنها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا Google maps، أصبحنا الآن لا نستغني عن خدمات شركة جوجل بمختلف أنواعها ومنها خدمة خرائط جوجل والتي تسهل علينا كثيرًا في الوصول إلى الجهات التي نسعى إليها، إذ أن عدد مستخدمي Google maps شهريًا يعد أكثر من 150 مليون شخص مستخدم ولكن أكثر الاستخدام يكون حول معرفة اتجاه الجهة المرغوبة فقط على الرغم من كون تطبيق جوجل مابس يحتوي على مزايا واستخدامات أخرى خفية ربما لم تعلموا عنها من قبل واليوم نعرفكم على أهم استخدامات Google maps الخفية.

الاستخدام في حالة عدم الاتصال بالانترنت

إذا لم تكن متصل بالانترنت وترغب في الوصول إلى جهة معينة قد قمت بالبحث عنها من قبل يمكن إيجاد الطريق بدون الاتصال بالانترنت من خلال:

النقر على الملف الشخصي جهة اليمين. اختيار خرائط غير متصلة بالإنترنت. يظهر من الخيار السابق إما الخرائط التي بحثت عنها من قبل أو قمت بتنزيلها وفي كلتا الحالتين ستجد الخريطة التي تبحث عنها بسهولة بدون انترنت.

العودة بالزمن إلى الخلف

من أهم مزايا Google maps وجديدة أيضًا في التطبيق تسمح للمستخدم بالعودة بالزمن إلى الخلف حيث يتم تفعيلها ومن ثم على المستخدم أن يحدد أي مبنى أو مَعلَم شهير معروف لمقارنة صورته الحالية مع صورته في الماضي لملاحظة الفرق.

مشاركة الموقع مع الأهل والأصدقاء

ميزة هامة على تطبيق جوجل مابس تسهل من التقاءك بأهلك أو أصدقائك صدفةً إذا كنت ترغب، حيث يمكنك مشاركة الموقع الذي تتواجد به لفترة زمنية معينة مع عدد محدد من جهات الاتصال التي ترغب بها سواء كان الأهل أو الأصدقاء ومن ثم يقوم التطبيق بإشعارك بتواجد أي شخص من الجهات المحددة بقربك لتسهيل الوصول إلى بعضكما وفي نفس الوقت تتلقى تلك الجهات إشعار للوصول إليك.

استكشاف المناطق

اذا كانت في مكان جديد وترغب في اكتشافه بدون التحرك من موقعك لتحديد الجهة التي تفضل زيارتها: