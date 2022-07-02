طريقة تنزيل وتثبيت Grand Theft Auto V (GTAV) 2022 ومجموعه متطلبات تفعيل جراند ثفت أوتو

طريقة تنزيل وتثبيت Grand Theft Auto V (GTAV) 2022، هل تبحث عزيزي القاريء عن طريقة مضمونة لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو ، يمكنك معرفة تلك الخطوات بكل سهوله كل ماعليك هو أن تقوم بمتابعه الأسطر القليلة القادمة لهذا المقال .

طريقة تنزيل وتثبيت Grand Theft Auto V (GTAV) 2022

يعلمك هذا المقال كيفية تثبيت Grand Theft Auto V (GTA V) على جهازالايفون أو الاندرويد الخاص بك. كل ما عليك هو تطبيق الخطوات التالية:

قوم بتوصيل هاتفك بشبكة الانترنت بجودة عالية لكي تتمكن من انجاز عملية التحميل اسرع . اذا كان هاتفك يحمل نظام الاندرويد قوم بفتح متجر جوجل بلاي للبحث عن تحميل لعبة جراند ففت أوتو . ومن هاتفك الايفون قوم بفتح ابل استور للبحث عن اللعبة . أفتح الخانة المخصصة لعملية البحث علي تلك التطبيقات سوا ابل استور أو جوجل بلاي ، وقوم بكتابة تحميل لعبة 5 grand theft auto v الاصلية . أضغط علي كلمة بحث لبدء عملية الوصول الي الصفحة الرسمية ل gta v 5 الاصدار الاخير. بعد أن تصل إلي الصفحة الرسمية للعبة قوم بالضغط علي كلمة تثبيت لعبة gta v الاصلية. سوف تستغرق عملية التحميل والتثبيت بضعة دقائق أنتظر قليلا حتي تتمكن من الحصول علي لعبة gta 5 mobile ، علي هاتفك الاندرويد أو الايفون . بعد أن يتم التثبيت قوم بربط اللعبة بالحساب الخاص بك علي الفيس بوك لديك أو ايميل الجيميل . أذا كنت قد انهيت جميع الخطوات المذكورة عزيزي القاريء الان تهنينا لك يمكنك بدء تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو والاستمتاع بها.

أفضل قائمة متطلبات النظام لـ GTA 5

نظام التشغيل: Windows 10

المعالج: Intel Core i7 10th Gen chipset / AMD AMD Ryzen 7 3700X 8 Cores up to 4.4GHz 36MB Cache AM4 Socket

الذاكرة: 16 جيجا بايت DDR4 رام

بطاقة الفيديو: Zotac GeForce GTX 1050 Ti 4GB

بطاقة الصوت: 100٪ متوافق مع DirectX 10

بطاقة الفيديو: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

بطاقة الصوت: 100٪ متوافق مع DirectX 10

مساحة القرص الصلب: 65 جيجابايت

الأن عزيزي القاريء نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنه المقدمة من خلال موقعنا المتميز ثقفني ، حيث أحتوت المقاله علي أفضل قائمة متطلبات النظام لـ GTA 5 وخطوات تحميل لعبة grand theft auto ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .