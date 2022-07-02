4 مميزات مهمة لم تكن تعرفها في بريد "جيميل" Gmail.. بينها تدمير الرسائل في إيميل المستلم (اكتشفها الآن)

4 مميزات في "جيميل" Gmail:

ـ "إسكات" الإيميلات المزعجة

ربما يدرج أحد عنوان بريدك، رفقة عشرات العناوين الأخرى، في رسالة لا يهمّك مضمونها، لتبدأ الردود المتواصلة على الأخيرة، وتؤثّر سلبًا في تركيزك!

هناك في المواجهة، يسمح الـ"جيميل" بـ"كتم" الردود على الرسالة، كما بإخفاء الأخيرة، وذلك عن طرق تحديدها، فالنقر على زر الثلاث نقاط، فعلى زرّ "إسكات" mute. علمًا أن الرسالة "المزعجة" لن تظهر مجدّدًا في بريد الوارد الأساسي. لكن، يمكن العثور عليها من خلال البحث.

ـ "تدمير" الرسائل في بريد المستلم:

هذا ويقدّم "جيميل" ميزة هامّة تتلخّص في السماح لمرسل الرسالة بمنع مستلمها من إعادة توجيهها إلى عنوان بريدي آخر أو تحميلها أو طباعتها، كما يسمح بضبط وقت حتّى تقوم فيه الرسالة بالتدمير الذاتي، وبالتالي هي تحجب عن بريد المستلم في وقت محدد. بالطبع، لن يعرف مستلم الرسالة موعد حجبها عن بريده. هذه الميزة مناسبة لمحاولة منع العملاء المحتملين من الاحتفاظ بمقترحاتك أو ربما استخدام أجزاء منها حتّى مع عدم اختيارهم لخدماتك. تطبق الميزة عن طريق رمز القفل، أثناء كتابة الرسالة.

ـ "استرجاع" رسالة أُرسلت عن طريق الخطأ:

بالإمكان التراجع عن إرسال رسالة كان قد أرسلت بالفعل عن طريق الخطأ أي قبل أن يجهز مضمونها بصورة تامّة أو في حال أدرج فيها اسم مستلم ليس معنيًّا بها. وفي هذا الإطار، لا يجب أن ينقضي أكثر من 5 ثوان بعد إرسال الرسالة للضغط على Undo، لكن يمكن إضافة هذا الوقت عن طريق الإعدادات؛ يضغط على "عام" General مع زيادة الوقت حتى 30 ثانية.

ـ جدولة موعد إرسال الرسالة:

كما يتيح Gmail لكاتب الرسالة أن يحدّد موعد وصولها إلى بريد المستلم، وذلك عن طريق جدولة تاريخ الاستلام. تناسب الميزة المذكورة الأفراد الذي يعملون مع شركات تقع في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة حيث يعيشون أو في التبكير في كتابة رسائل العمل المهمة مع ضبط موعد إرسالها... وفي هذا الإطار، إذا كان مستخدم جيميل يعمل على متصفح الويب، عليه النقر على السهم بجوار زرّ الـ"إرسال" Send، مع تحديد select Schedule send. أمّا في تطبيق الهاتف، فينقر على النقاط الثلاث، عندئذ يمكن اختيار أي تاريخ ووقت. إشارة إلى أنّه يمكن للمستخدم الإفادة من هذه الخاصّية عندما يكون غير متصل بالإنترنت (في الإعدادات؛ انقر على غير متصل)، لترسل الرسالة حال الوصول إلى منطقة تغطيها شبكة الإنترنت.