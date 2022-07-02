انت الان تتابع خبر طريقة ذكية لاستخدام Gmail دون الاتصال بالإنترنت.. اقرأ الرسائل ورد عليها من دون شبكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تكون واجهت العديد من المشكلات المرتبطة بعدم الاتصال بالإنترنت في المكان الذي تتواجد فيه، وتريد حينها إرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني لتسيير أعمالك، ويبدو أن شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل Google استجابة للأمر أخيرًا، حيث أتاحت الشركة ميزة جديدة تسمى «Gmail Offline».

تلك الميزة تختص بإتاحة إمكانية استخدام العملاء لجيميل Gmail وقت الاتصال بالإنترنت، حتى تُتيح لهم إمكانية قراءة رسائل جيميل والرد عليها والبحث فيها أيضًا حتى عندما لا يكون العمل متصلًا بالإنترنت، بالإضافة إلى ذلك فإن العميل لا يمكنه استخدام ميزة «Gmail Offline» إلا عبر تبويب متصفح كروم Chrome ولا يمكن استخدامها في وضع التصفح الخفي.

وتنصح شركة جوجل عملائها من الذين يريدون الوصول بسهولة إلى جيميل في وضع عدم الاتصال، بوضع إشارة مرجعية على الرابط - mail.google.com في Chrome.

وفي الآونة الأخيرة يستطيع العملاء قراءة كافة رسائل جيميل Gmail وكذا الرد عليها ببريد إلكتروني آخر والبحث في الرسائل أيضًا حتى إذا لم يكن هناك اتصالًا بالإنترنت عن طريقة زيارة الرابط mail.google.com.

كما يمكن لكافة العملاء الذين يتمتعون بخاصية «Gmail Offline» من الآن أن يستخدمون جيميل حتى بدون اتصال بالإنترنت، ويمكنهم حينها قراءة كافة رسائل البريد الإلكتروني بشكل كامل، واتخاذ المزيد من القرارات حيالها سواء بأرشفتها وحذفها والبحث بداخلها وإنشاء جديد منها بدون الحاجة للاتصال بالانترنت لإتمام الأمر.

*طريقة تشغيل ميزة «Gmail Offline»:

1- افتح تطبيق أو موقع جيميل على جهازك الخاص من نافذة متصفح Google Chrome في وضعه العادي، وليس المتصفح الخفي.

2- ثم افتح صندوق البريد الوارد إليك، بعدها اضغط على اختيار «الإعدادات» أو الزر الموجود على شكل عجلة مسننة.

3- ثم اضغط على خيار «انظر جميع الإعدادات».

4- اضغط بعدها على خيار التبويب «بدون اتصال» والذي يظهر أمامك في الجزء العلوي.

5- بعدها عليك الضغط على اختيار «تمكين البريد دون اتصال» وبعد الضغط على مربع الاختيار سوف ترى إعدادات جديدة.

6- حدد منها عدد أيام رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في مزامنتها مع حسابك على جيميل Gmail.

7- ومن حينها يمكنك تصفح رسائلك في وضع عدم الاتصال، حيث يعطيك جوجل خيار الاحتفاظ بالبيانات في وضع عدم الاتصال أو إزالة البيانات أيضًا في الوضع ذاته.

8- عقب تحديد كافة الخيارات والميزات الخاصة بـ وضع عدم الاتصال، عليك الضغط على خيار «حفظ التغييرات» لتنشيط خدمة «Gmail Offline