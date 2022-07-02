لمنع الإزعاج وحماية الخصوصية.. 6 إعدادات هامة على واتساب ويب يجب تفعليها

يمكنك زيادة الخصوصة على تطبيق واتساب ويب WhatsApp Web من أجل الاستمتاع بالمراسلة الفورية مع العديد من الأصدقاء والزملاء عبر موقع الويب، حيث أنه يوفر العديد من الميزات الرائعة للمستخدمين ولكنها تكون متوفقة مع متصفحات الويب سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر المتنوعة أو من خلال الأجهزة المحمولة، حيث أنه يجعل الرد على الإشعارات بسهولة، كما يمكنك فتح العديد من التطبيقات والتنقل بينها بكل سهولة ويسر، وكذلك استقبال العديد من الرسائل النصية والرد عليها بسرعة.

كيفية زيادة خصوصية واتساب ويب

من جانبه أشار موقع “makeuseof” أن إصدار الويب يملك العديد من ميزات الخصوصية على غرار تطبيق واتساب، وسوف نقدم لحضراتكم بعض الخطوات والنصائح الهامة التي يجب استخدامها على إصدار الويب، والتي يمكن ضبطها بكل سهوله، حيث نه يتميز بـ6 ميزات خصوصية رائعة من اجل حماية البيانات، ولك ما ترسله عبر خدمة الدردشة الفورية منعاً للتجسس وسرقة البيانات والمعلومات.

يجب في البداية من أجل الحصول على مميزات تطبيق واتساب ويب الدخول على الحساب الخاص بك، ومن الزاوية العلوية من الشاشة سوف ترى ثلاث نقاط تشير غلى قائمة الخيارات عليك النقر فوق إعدادات Settings، عليك التمرير في منتصف القائمة حتى الوصول إلى الخصوصية Privacy، حيث تحتوي تلك القائمة على عدد من الخيارات الرائعة التي يجب تفعليها من اجل زيادة الخصوصية على التطبيق والتي منها: