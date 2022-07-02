نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمنع الإزعاج وحماية الخصوصية.. 6 إعدادات هامة على واتساب ويب يجب تفعليها في المقال التالي
يمكنك زيادة الخصوصة على تطبيق واتساب ويب WhatsApp Web من أجل الاستمتاع بالمراسلة الفورية مع العديد من الأصدقاء والزملاء عبر موقع الويب، حيث أنه يوفر العديد من الميزات الرائعة للمستخدمين ولكنها تكون متوفقة مع متصفحات الويب سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر المتنوعة أو من خلال الأجهزة المحمولة، حيث أنه يجعل الرد على الإشعارات بسهولة، كما يمكنك فتح العديد من التطبيقات والتنقل بينها بكل سهولة ويسر، وكذلك استقبال العديد من الرسائل النصية والرد عليها بسرعة.
كيفية زيادة خصوصية واتساب ويب
من جانبه أشار موقع “makeuseof” أن إصدار الويب يملك العديد من ميزات الخصوصية على غرار تطبيق واتساب، وسوف نقدم لحضراتكم بعض الخطوات والنصائح الهامة التي يجب استخدامها على إصدار الويب، والتي يمكن ضبطها بكل سهوله، حيث نه يتميز بـ6 ميزات خصوصية رائعة من اجل حماية البيانات، ولك ما ترسله عبر خدمة الدردشة الفورية منعاً للتجسس وسرقة البيانات والمعلومات.
يجب في البداية من أجل الحصول على مميزات تطبيق واتساب ويب الدخول على الحساب الخاص بك، ومن الزاوية العلوية من الشاشة سوف ترى ثلاث نقاط تشير غلى قائمة الخيارات عليك النقر فوق إعدادات Settings، عليك التمرير في منتصف القائمة حتى الوصول إلى الخصوصية Privacy، حيث تحتوي تلك القائمة على عدد من الخيارات الرائعة التي يجب تفعليها من اجل زيادة الخصوصية على التطبيق والتي منها:
- يمكنك تفعيل آخر ظهور لك على التطبيق من أجل زيادة الخصوصية وتحديد من يرى آخر ظهور لك على الـ واتساب، ويكون ذلك من خلال الدخول على قائمة الإعدادات وتحديد من يمكنه رؤية آخر ظهور لك على التطبيق.
- إخفاء صورة الملف الشخصي والسماح لمن يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي لكن من خلال استخدام خيار “جهات اتصال باستثناء”.
- اختفاء الرسائل وهى من الميزات الرائعة التي يوفرها التطبيق للمستخدمين، حيث يقوم المستخدم بضبط الفترة الزمنية التي يمكن عرض الرسالة فيها قبل حذفها.
- إعلامات القراءة، حيث يمكنك تشغيل أو إيقاف إعلامات القراءة وفي حال إيقافها لن يتمكن المرسل من معرفة إذا كنت قد قرأت الرسالة أم لا.
- منع إضافتك إلى المجوعات وذلك من خلال تقيد جهات الاتصال من إضافتك إلى الدردشات الجماعية التي قد تزعجك كثيراً.
- يمكنك حظر الأشخاص المزعجين أو إلغاء حظرهم بكل سهولة من خيار “جهات الاتصال المحظورة”.
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