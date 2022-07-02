بسعر الكاش.. تقسيط أيفون 13 برو 1 تيرا بأقل قسط شهري وخصم 8% للعملاء

نون هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث تعرض الآن أيفون 13 برو 1 تيرا بسعر نقدي بخصم 8 في المئة، فهذه فرصة رائعة للحصول على أحدث إصدار من iPhone بسعر مخفض، فقد تعد شركة ابل الأمريكية من أكثر وأهم شركات الهواتف مبيعا بالملك بالمملكة العربية السعودية.

تقسيط أيفون 13 برو 1 تيرا بأقل قسط شهري

تقدم منصة نون الإلكترونية هاتف أيفون 13 برو بالتقسيط الميسر وبخصم 8%، حيث يعد سعر الهاتف قبل الخصم 7200 ريال سعودي، أما بعد الخصم وصل سعره الي 6700 ريال شامل الضريبة المضافة، فقد يتميز أيفون 13 برو 1 تيرا بعدة مواصفات رائعة، حيث يتم تقسيط الهاتف علي عام كامل، فالمميزات التي تصف الهاتف كالتي:

يستخدم الجوال معالج متميز وقوى من نوع Apple A15 Bionic، كذلك يقوم المعالج بتكنولوجيا ٥ نانو متر.

الهاتف يحتوى على معالج رسوميات خماسي النواة من نوع Apple GPU.

سعة الذاكرة الداخلية للهاتف تصل إلي ١ تيرا، كمل تصل سعة الذاكرة العشوائية إلي ٨ جيجا بايت.

يستخدم الجوال أربعة كاميرات خلفية تبلغ دقة الكاميرا الأولى والثانية والثالثة ١٢ ميجا بكسل، وتكون دقة الكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D.

يستخدم الجوال كاميرا أمامية مزدوجة، تصل دقة الكاميرا الأولى إلي ١٢ ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية الثانية تتميز أنها من نوع SL 3D.

تصل سعة بطارية الهاتف إلي ٣٠٩٥ ملي أمبير.

تدعم بطارية الجوال الشحن السريع وكذلك الشحن اللاسلكي كما أنها تعمل لفترات طويلة عند تشغيل الموسيقى والفيديوهات.

يدعم الجوال تركيب عدد 2 شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع نانو SIM، والشريحة الثانية إلكترونية من نوع eSIM.

الجوال يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر البصمة، أو مستشعر التقارب والتباعد، ومستشعر الضغط الجوي، كما يدعم تقنية الـ GPS التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة العالمية.

محتويات علبة أيفون ١٣ برو 1 تيرا

عند شراء أيفون بالتقسيط من نون، فمحتويات العلبة كالأتي: