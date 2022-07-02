طريقة تحميل أي فوتبول بيس efootball pes 2022 الإصدار الجديد حمل اللعبة في 5 دقائق مجانا

طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المشوقة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وهي تعتبر من العاب كرة القدم الموجودة على شبكة الإنترنت والتي تتميز به هذه اللعبة على محاكاة واقعية للعبة، وبالإضافة إلى ذلك نجحت بشكل كبير.

خطوات تحميل لعبة أي فوتبول بيس 2022 موبايل وطريقة تحديث أي فوتبول الجديد eFootball PES

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس

يوجد الكثير الأشخاص يبحثون عن طريقة سهلة لكي يتم تحميل هذه اللعبة وبالتحديد الأشخاص الذين من عشاق كرة القدم، من الخطوات الخاصة بتحميل لعبة أي فوتبول بيس، ومن أبرز تلك الخطوات كالآتي:

في البداية يجب توصيل الهاتف بشبكة الإنترنت قوي للغاية من خلال الواي فاي أو البيانات الخاصة بالهاتف. ثم الدخول إلى المتجر جوجل بلاي للمحمول التي تعمل بنظام الأندرويد أما عن الهواتف الآيفون متجر ابل ستور. بعد ذلك القيام بكتابة لعبة أي فوتبول بيس في الصندوق البحث الذي يوجد في صفحة المتجر من الأعلى. ثم النقر على أيقونة تثبيت التي تكون موجودة بجوار اللعبة لكي تبدأ تنزيل دون الحاجة إلى دفع تكلفة، لأنها تعد من الألعاب المجانية. بعد الانتهاء من التحميل تقوم بفتح اللعبة، والقيام بكتابة البريد الالكتروني وأيضاً الاسم لاستقبال أي تحديثات للعبة في المستقبل.

أهم مميزات لعبة اي فوتبول بيس

يوجد الكثير من المميزات الخاصة باللعبة أي فوتبول بيس التي تتميز بها اللعبة، ومن ضمن تلك المميزات هي كالآتي:

تتميز هذه اللعبة برسومات مرتفعة الجودة، ويمكنك أن تلاحظون هذا من أشكال اللاعبين وأيضاً لون العشب الموجود في الملعب. وتكون هذه اللعبة معتمدة رسمياً من مصرح لها من الفيفا باستعمال حقوق نشر أكثر من 6000 لاعب. من الممكن اللعب مع الكثير من الأصدقاء أو لاعبين آخرين من كافة الدول العالم من خلال شبكة الإنترنت.

من الممكن الاختيار بفريق في أي دوري وتلعب به التنافس على لقب الدوري وأيضاً البطولات المتاحة بعد ذلك الصعود إلى دوري أبطال أوروبا وبالإضافة إلى ذلك كأس العالم للأندية.