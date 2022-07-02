تويتر تختبر ميزة جديدة تسمح لمستخدميها مشاركة شخصيات ”Bitmoji”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:28 صباحاً - على غرار تقنية الأفاتار الخاصة بشركة ”ميتا“، تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم، ”تويتر“، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة شخصيات ”Bitmoji“ الخاصة بهم كصورة لحساباتهم الشخصية، وذلك تمهيداً للبدء في استخدام الرموز الرقمية لتمثيلهم عبر المنصة.

و“Bitmoji“ هو تطبيق ملحقات لمنصات التواصل الاجتماعي، وهو تابع لتطبيق الفلاتر الشهير، ”سناب شات“، الذي من خلاله يستطيع المستخدم إنشاء شخصيات كرتونية مُصغرة بأشكاله المرجوة، يمكن استخدامها بعد ذلك على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

كما يمكن إنشاء الرموز الرقمية هذه بالإضافة للعديد من الرسوم الهزلية، المعروفة باسم ”كوميكس“، والصور المتحركة، ”GIF“، والتعبيرات وردود الأفعال التي تستخدمها. ثم بعد ذلك، يمكن للمستخدم التعبير عن نفسه في أي محادثة من خلال تلك الرموز.

في هذا الشأن، شارك أليساندرو بالوزي، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، لقطة شاشة توضح اختبار ”تويتر“ لتكامل ”Bitmoji“ “ الجديد ضمن اختيارات تحميل صورة الحساب الشخصي عن طريق زر إضافة ”Bitmoji“.

ومن خلال الضغط على الزر هذا، سيتم ربط حساب تطبيق ”تويتر“ بحساب ”سناب شات“ الخاص بالمستخدم الذي يحتوي على ”Bitmoji“، بالإضافة إلى توفير رابط مباشر بين الحسابين، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها المنصتان في تكامل بشكل مباشر من هذا النوع.

وذكرت تقارير أن التعاون هذا قد يبدو مثيراً للاهتمام من حيث المنافسة، وذلك نظراً لأن ”تويتر“ لا تمتلك حتى الآن الأدوات اللازمة لإنشاء شخصيات ”الأفاتار“ الأصلية الخاصة بها.

وأوضحت التقارير أن التكامل بين المنصتين يشير إلى أن ”تويتر“ لا تتطلع في الوقت الحالي إلى إنشاء أدوات جديدة، بل تعتزم الاعتماد كلياً على شخصيات ”سناب شات“.

في غضون ذلك، يتطلع ”سناب شات“ إلى جعل الشخصيات الرقمية الخاصة به جزء أكبر وأكثر أهمية من تجربة المستخدمين داخل التطبيق، وذلك بعدما أطلق مؤخراً مجموعة ”أزياء“ من أشهر العلامات التجارية لتوفير المزيد من الطرق للمستخدمين للتعبير عن هويتهم.

وتأتي خطوة ”تويتر“ في وقت تتجه فيه منصات التواصل المختلفة إلى عصر ”الميتافيرس“ الذي من المفترض أن يتفاعل فيه المستخدمون مع بعضهم البعض عبر الشخصيات الرقمية هذه، وقالت: ”نحن دائمًا نستكشف طرقاً جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم على المنصة، ونأمل في أن تكون الإضافة الأخيرة نقطة انطلاقنا إلى عالم الميتافيرس ومستقبل جديد يشهد تفاعلاً جديداً“.