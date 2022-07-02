نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مساحة لعبة ايلدن رينج ELDEN RING لعبة عالم مفتوح قتال كامل في عالم الخيال والمغامرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مساحة لعبة ايلدن رينج ELDEN RING. تم إصدار لعبة elder ring في فبراير الماضي لعام 2022 حيث كان هناك انتظار طويل لكل عشاق ألعاب القتال والمغامرة. حيث تجسد الدن رينج رواية حول حرب الملوك والسلاطين والحصول علي التاج الملكي للسيطرة علي حكم ممالك الأرض. وهذه الرواية واسعة الأفق والخيال غير محدوده بمقاييس أو مستويات مثل الألعاب القتالية الأخري المعروفة.

تحديدا أعلنت شركة BANDAI NAMCO Entertainment Europe المسؤل الرسمي عن اليدن رينج الجباره. نتيجة لذلك هي لعبة خيالية آكشن-آر بي جي طورتها شركة FromSoftware، Inc ومن احدث ألعابها في 2022. لاسيما يتسال جميع محبي العاب القتال المغامره عن مساحة لعبة ايلدن رينج elder ring. لكي يتمكنو من تحمليها او لعبها علي الانترنت و معرفة هل امكانيات اجهزتهم الذين يستخدموها تتحمل امكانياة اللعبه. حيث انها الحديثة جدا والمجسمه مثل الحقيقه وهذا ما سوف نوضحه لكم عن كافة تفاصل المساحه التي تحتاجون اليها للتمكنو من لعبة ايلدن رينج.

كم مساحة لعبة ايلدن رينج ELDEN RING

حاليا تم إصدار اليدن رينج رسميا وبالفعل تتحقق نجاح باهر وكم هائل من طالبيها للغوص في المغامرة. والتي صممها الرائع Hidetaka Miyazaki و George R.R. Martin علاوة علي ذلك سيجعلنا نتعامل ونري بالتأكيد مع شيء مميز غير مسبوق في عالم القتال والتكنولوجيا 2022.لذا تم اصدار بعض التحديثات الاخيره.

كما اعلنت BANDAI NAMCO Entertainment Europe الشركة الرائدة في مجال تطوير الوسائط الترفيهية والناشرة الرئيسية لألدن رينج 2022. وحسب متجر xbox للإجابة علي سؤال كم مساحة لعبة أيلدن رينج. حيث تبلغ مساحة ايلدن رينج ال 50 جيجا بايت gb لذا هذه المساحة هي التي توفر دعم 4K و 60 إطارًا في الثانية كما انها تتبع الأشعة للعبة على أجهزة الحاسب الشخصي PS4 و PS5 و Xbox Series X.

مساحة تخزين ايلدن رينج المطلوبة لتشغيلها

تبعا لما صرح به متجر xbox الرسمي عن مساحة التخزين المطلوبة لتحميل ولعب الدن رينج بدون حدوث مشاكل او نقص في اجزاء او فقدان لملفات داخل اللعبه. ولذلك يجب عليك تحميلها علي جهاز به مساحة 50 gb علي الاقل لكي يستطيع الجهاز المستخدم من استضافة اللعبه والبدء في القتال وتوفير الامكانيات المطلوبة للقدر علي مواكبة وتشغيل الامكانيات والاتصميمات عالية الدقة والتي تشبه للواقع الذي نعيشة وتجسيد هذه الروائة الخرافية في قصة اليدن رينج 2022.