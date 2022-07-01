مواصفات نظام GTA 5 الموصى بها وطريقة تحميل grand theft auto 5 2022

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مواصفات نظام GTA 5 الموصى بها ، من خلال متابعتك لمقالتنا سوف تتمكن من التعرف علي خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو تابعوا المزيد . مواصفات نظام GTA 5 الموصى بها لتتمكن من تشغيل لعبة grand theft auto 5 لابد أن تقوم بتوفير مجموعه شروط مثل : نظام التشغيل: Windows 8.1 64 Bit، Windows 8 64 Bit، Windows 7 64 Bit Service Pack 1 المعالج: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs) الذاكرة: 8 جيجا بايت بطاقة الفيديو: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB بطاقة الصوت: 100٪ متوافق مع DirectX 10 مساحة القرص الصلب: 65 جيجابايت مشغل اسطوانات فيديو رقمية (* يوصى ببطاقة رسومات NVIDIA في حالة تشغيل Vista) المعالج: Intel Core 2 Quad-CPU Q6600 بسرعة 2.40 جيجاهرتز (4 وحدات معالجة مركزية) / معالج AMD Phenom 9850 رباعي النواة (4 وحدات معالجة مركزية) بسرعة 2.5 جيجاهرتز الذاكرة: 4 جيجا بايت رام يتطلب معالج 64 بت ونظام تشغيل

نظام التشغيل: Windows 10 64 بت و Windows 8.1 64 بت و Windows 8 64 بت و Windows 7 64 بت Service Pack 1 و Windows Vista 64 بت Service Pack 2 * الجرافيكس: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB (DX 10، 10.1، 11) المعسكر: 72 جيجابايت من المساحة المتوفرة بطاقة الصوت: 100٪ متوافق مع DirectX طريقة تحميل grand theft auto 5 2022 انقر فوق الزر تنزيل أدناه وسيتم توجيهك إلى UploadHaven. انتظر 5 ثوانٍ وانقر فوق الزر الأزرق “تنزيل الآن”. الآن دع التنزيل يبدأ وانتظر حتى يكتمل. بمجرد الانتهاء من تنزيل Grand Theft Auto V ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف المضغوط وانقر فوق “Extract to Grand Theft Auto 5 v1.41.zip” (ستحتاج إلى 7-Zip ، والذي ستحصل عليه هنا). انقر نقرًا مزدوجًا داخل مجلد Grand Theft Auto V وقم بتشغيل تطبيق exe. استمتع والعب! تأكد من تشغيل اللعبة كمسؤول. إذا واجهت أخطاء DLL مفقودة ، فابحث عن مجلد Redist أو _CommonRedist وقم بتثبيت أي برامج في المجلد.

تنزيل Grand Theft Auto V مجانًا انقر فوق زر التنزيل أدناه لبدء تنزيل Grand Theft Auto V Free برابط مباشر. إنها النسخة الكاملة من اللعبة. لا تنس تشغيل اللعبة كمسؤول. الأن نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنا الذي احتوت علي ، كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، ومتطلبات تفعيلها علي هواتف الاندرويد والايفون ، نتمني أن نكون أفدناكم . عمر شويل - جدة مواصفات نظام GTA 5 الموصى بها وطريقة تحميل grand theft auto 5 2022 - ثقفني

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