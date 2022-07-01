نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات دي إم سي dmc على النايل سات في المقال التالي
تردد قنوات دي إم سي dmc على نايل سات 2022، أصبح سهل ضبطه بخطوات سهلة نوضحها لكم وذلك للمشاهدة ومتابعة اهم القنوات الفضائية التي تقدم للمشاهدين محتوى مرئي مميز، وذلك من خلال عدة قنوات منها قناة DMC دراما وقناة dmc ، وتقدم الكثير من المسلسلات الحصرية والأفلام مع البرامج التي تتناول الأخبار في كافة أنحاء العالم سواء العربي أو الغربي، لذلك نوضح لك تردد قنوات دي إم سي dmc على نايل سات بكل سهولة وسلاسة.
تردد قنوات دي إم سي dmc نايل سات
توفر قنوات dmc الكثير من المسلسلات الحصرية والبرامج الكثيرة المختلفة مع الأفلام مع توفير قنوات تقدم رياضية لتقدم مشاهدة المباريات ماتشات الدورى المصرى والمباريات الأخرى لذلك عليك ظبط التردد بدقة لتجد إشارة بث قوية لتشاهد القناة بجودة عالية:
|التردد
|12091
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6م
|الاستقطاب
|V
كيفية ضبط قنوات DMC على النايل سات
- افتح القائمة من جهاز التحكم الرسيفر.
- اجعل القمر الصناعي هو قمر نايل سات.
- حدد التردد 12092.
- قم بتعديل معدل الترميز إلى 27500.
- اجعل الاستقطاب الأفقي H.
- ضبط معامل تصحيح الخطأ ليكون 6/5.
- انقر على بحث ، ثم انتظر سيتم تنزيل القناة وحفظها، شاهد واستمتع.
تردد قناة دي إم سي نيوز NEWS
|التردد
|11449
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الاستقطاب
|أفقي
أهم البرامج التي تقدمها قنوات دي إم سي DMC
- الحق المبين ويقدمه برنامج أسبوعي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني مع الشيخ الدكتور أسامة الأزهري يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 4:30 عصرًا، يتحاوران فيه عن التصدي لأفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة.
- برنامج لعلهم يفقهون يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز ويتم تقديمه في الساعة 3.30 مساءًاعلى قناة DMC ومعد إعادة البرنامج في الساعة 5 صباحًا.
- يعرض برنامج صاحبة السعادة، وذلك مساء يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 11.
أهم المسلسلات التي تعرض على قنوات DMC
- مسلسل العائدون يقدمه البطلان الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل.
- مسلسل المشوار يقدمه البطلان الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني.
- مسلسل مكتوب عليا يقدمه البطل الفنان أكرم حسني.
- مسلسل ملف سري يقدمه الأبطال الفنان هاني سلامة والفنانة مادلين طبر والفنان ماجد المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قنوات دي إم سي dmc على النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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