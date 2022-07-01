تردد قنوات دي إم سي dmc على النايل سات

تردد قنوات دي إم سي dmc على نايل سات 2022، أصبح سهل ضبطه بخطوات سهلة نوضحها لكم وذلك للمشاهدة ومتابعة اهم القنوات الفضائية التي تقدم للمشاهدين محتوى مرئي مميز، وذلك من خلال عدة قنوات منها قناة DMC دراما وقناة dmc ، وتقدم الكثير من المسلسلات الحصرية والأفلام مع البرامج التي تتناول الأخبار في كافة أنحاء العالم سواء العربي أو الغربي، لذلك نوضح لك تردد قنوات دي إم سي dmc على نايل سات بكل سهولة وسلاسة.

تردد قنوات دي إم سي dmc نايل سات

توفر قنوات dmc الكثير من المسلسلات الحصرية والبرامج الكثيرة المختلفة مع الأفلام مع توفير قنوات تقدم رياضية لتقدم مشاهدة المباريات ماتشات الدورى المصرى والمباريات الأخرى لذلك عليك ظبط التردد بدقة لتجد إشارة بث قوية لتشاهد القناة بجودة عالية:

التردد 12091 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6م الاستقطاب V كيفية ضبط قنوات DMC على النايل سات افتح القائمة من جهاز التحكم الرسيفر.

اجعل القمر الصناعي هو قمر نايل سات.

حدد التردد 12092.

قم بتعديل معدل الترميز إلى 27500.

اجعل الاستقطاب الأفقي H.

ضبط معامل تصحيح الخطأ ليكون 6/5.

انقر على بحث ، ثم انتظر سيتم تنزيل القناة وحفظها، شاهد واستمتع. تردد قناة دي إم سي نيوز NEWS التردد 11449 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب أفقي أهم البرامج التي تقدمها قنوات دي إم سي DMC الحق المبين ويقدمه برنامج أسبوعي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني مع الشيخ الدكتور أسامة الأزهري يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 4:30 عصرًا، يتحاوران فيه عن التصدي لأفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة.

برنامج لعلهم يفقهون يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز ويتم تقديمه في الساعة 3.30 مساءًاعلى قناة DMC ومعد إعادة البرنامج في الساعة 5 صباحًا.



يعرض برنامج صاحبة السعادة، وذلك مساء يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 11.



أهم المسلسلات التي تعرض على قنوات DMC