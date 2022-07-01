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عمر شويل - جدة كيفية التدوين بشكل احترافي ، يمكنك أن تكون محبوكاً في الكتابة بشكل إحترافي، أي تنسيق تختاره مقبول تمامًا، تحتوي جميع المدونات تقريبًا على نغمة “مدونة” خاصة.

كيفية التدوين بشكل احترافي

أريد مقارنة نغمة “التدوين” هذه بالطريقة التي ينشئ بها أصحاب النوتة الموسيقى لحن خاص بهم مميز ، له نكهة خاصة للغاية ويشعر دائمًا بنفس الشعور تمامًا.

وهذا هو حال الأغلبية وهذا حالنا في التدوين في موقع تدوين العرب، بالنسبة لأولئك الذين قد يبدأون للتو في التدوين ، فإن العثور على أسلوب الكتابة قد يكون أمرًا صعبًا.

هذا لأن الناس يعلقون أهمية كبيرة على الكتابة، لكن لا تنس المشتبه بهم المعتادين من المفهوم أن الكتابة بأي شكل يجب أن تتم بشكل صحيح.

الأشياء الواضحة هي التهجئة ، والإملاء ، وعلامات الترقيم ، هذا لأنه إذا تجاهلت هذه الأشياء ، فلن يفهم الناس ما تقوله.

دع عواطفك تكتب لك، أن تكون واقعيًا جدًا دون أي عاطفة أو القليل من الشعور سيؤدي إلى كتابة خرقاء أو بدون طعم.

الكتابة بحرية في المدونة

كيفية التدوين بشكل احترافيكيفية التدوين بشكل احترافي

الكتابة في مدونة تعني الكتابة عما في داخلك، هو تدوين وليس كتابة قصيدة من الشعر، الكتابة غير الرسمية هي الكتابة الحرة.

الكتابة بوعي شديد أو بعناية ستزعج حريتك الإبداعية، تحتاج فقط إلى أن تكون صادقًا مع كلماتك وعواطفك، فيما يلي بعض الاقتراحات لجعل أفكارك وعواطفك خالية عند الكتابة.

اكتب بثقة، لا تكتب عن الغضب أو أي مشاعر سلبية، هذا سيمنع الإبداع قبل الكتابة ، دع بعض أشكال الإلهام تتسلل إلى ذهنك خلق نغمة خفية وخلق شخصية استخدم قاموس المرادفات والقواميس لتحديد الكلمات التي تريدها.

هذا ما أعنيه بالضبط وهو الحرية بالكتابة مع الإلهام الذي ينزل إلى تفكيرك أثناء التدوين، حتى وإن كان شرحاً، فالتدوين دون روح بلا فائدة.

وتذكر أنه بالطرف المقابل هناك من يقرأ لك، ولا تريده أن يمل من القرائة، اذن التدوين هو احتراف بذاته هو حرية ومساحة كبيرة من أجل الإبداع.

تحسين مقالاتك كمدون

كيفية التدوين بشكل احترافيكيفية التدوين بشكل احترافي

بصفتك مدونن ، ربما كنت تبحث عن طرق لتحسين كتابتك. نظرًا لأن منشور المدونة الخاص بك هو روح الموقع نفسه ، فمن الواضح أنك ستكتب كثيرًا.

النقطة المهمة هنا هي أنك تريد نقل رسالتك بطريقة يمكن للقراء فهمها والاستمتاع بها.

إذا واجهت تحديات من حيث التوقيت وحتى قدرتك على التواصل بوضوح عند التدوين ، فهل حاولت استخدام تنسيق قائمة المنشورات؟

جرب المنشور العشوائي الشائع بنفس الوقت ،من أجل جعل كتاباتك أكثر جاذبية للقراء، يجب عليك أولاً اختيار موضوع يثير اهتمامهم.

حتى أفضل الكتاب لن ينجحوا إذا ركزوا على موضوعات ذات أهمية قليلة للكتب التي يرغب الناس في قراءتها.

التطوير في التدوين

قم بأبحاثك إذا تم تصميم منشور المدونة الخاص بك لنقل معلومات دقيقة ، وآمل ذلك ، فمن الأفضل دراسة الحقائق أولاً.

يعتمد قراؤك عليك ويعتقدون أنه يمكنك نقل رسالتك بدقة، إذا فقدت الثقة ، فستفقد هؤلاء المتابعين المخلصين، قم بترقية درجاتك حدد مسبقًا النقاط الرئيسية التي سيتم نشرها في رسالتك واذكرها بأكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة.

مفتاح المشاركة الفعالة للقائمة هو تسهيل فهم كل نقطة أو جعل محتواها الداخلي سهل الفهم، مفرط، متهور أنشئ قائمة طويلة من النقاط حتى تتمكن من “الاختيار” عند تطوير منشور مدونة.

في الواقع ، كلما طالت القائمة التي تقدمها للقراء ، زادت القيمة المتصورة في أعينهم، للحصول على أفضل النتائج ، عادةً ما تجذب القائمة التي تحصل على 6 نقاط أو أكثر أكبر قدر من الاهتمام ، وفي بعض الحالات ، القائمة التي تحتوي على ما يصل إلى 10 نقاط ليست كثيرة بالعادة.

حافظ على ما تعلمته كمدون

من أجل تذكر ما تعلمناه هنا ، دعونا نفكر في طرق الممارسة، عند الكتابة ، اشرك قلبك وعواطفك.

من خلال القيام بذلك ، سيسمح لك بالكتابة بالكامل، حاول أيضًا التدرب على الكتابة الإبداعية، اكتب بعض الأفكار، لا تضع قيودًا أو قيودًا على ممارستك.

بالختام : اجعلها ممتعة وممتعة، إذا كنت تستخدم مسرعًا أو مسطرة لقياس الكتابة ، فلن تغضب كتابتك أي شخص، ما تقوله على الورق لن يكون شيئًا. سيكون هذا جيدًا مثل الخوارزمية المستخدمة في برنامج الدوار في هذه المقالة.