نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم مصطلحات التدوين ومفاهيم السيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم مصطلحات التدوين ومفاهيم السيو ، في عالم التدوين الالكتروني يوجد العديد من الكلمات التي ستتعرف عليها لأول مرة عندما تدخل مجال التدوين.

أغلب المدونين لم يكن في بالهم أن التدوين على الإنترنت له ضوابط ومصطلحات يتم التعامل معها بشكل يومي، لذلك تعرف عليها من هنا.

نحرص في موقع تدوين العرب على أن نقوم بوضع الشروحات المختلفة، وذلك من أجل أن يتعرف جميع الزملاء من الكتاب العرب عليها.

البعض بالطبع يعلم والبعض الآخر بدأ حديثاً في التدوين وقد تفاجئ بأنه هناك أمور لم يكن يعلمها، ولكن لا تقلق فهذه المصطلحات ستضيف إليك المزيد من الخبرات العملية والتقنية.

السيو SEO تحسين محركات البحث

هذا المصطلح من المصطلحات التي ستتعامل معها بشكل يومي ، وهو يعرف بتحسين محركات البحث، وله ضوابط خاصة من أجل أن تظهر مقالاتك أو موقعك على بحث جوجل.

السيو أساسي للمدون، بل هو أهم شيء لك، لأسباب عدبدة، وذلك لأن محركات البحث ( الخوارزميات ) لها نظام معين في فحص المقال ووضعه في الصفحة المناسبة على جوجل.

من هنا جاء مصطلح التصدر على نتائج البحث والظهور في الصفحات الأولى، بالطبع لن نستطيع أن نشرح السيو في هذا المقال بشكل خاص، بل للتوضيح.

بلوجر و ووردبريس

منصة بلوجر ومنصة ووردبريس هما منصتان يقوم المدون من خلالهما بكتابة المقالات ورفعها على محرك بحث جوجل.

منصة بلوجر blogger وهي أكبر منصة على مستوى العالم وهي مجانية بشكل كامل ويمكن أن تطورها بالمال الغير كثير، فهي غير مكلفة على الإطلاق.

تعتبر منصة بلوجر من أهم وأقدم منصات التدوين على الإنترنت على الاطلاق وهي كانت غير تابعة لجوجل ، حيث كانت جوجل تأخذ محتواها منها.

ومنصة ووردبريس هي منصة مفتوحة المصدر، منها المجاني ولكن ليس بقوة المدفوع، فهي تحتاج إلى دومين وإلى استضافة، بعكس بلوجر التي تمنحك استضافة مجانية.

أدوات مشرفي المواقع

ادوات مشرفي المواقع أو جوجل كونسل وهو المسؤول عن أرشفة موقعك وأرشفة المقالات الخاصة بك أيضاص، ومن خلاله تعرف احصائيات موقعك.

ويتم من خلاله رفع ملفات السايت ماب وهذا المصطلح أيضاً مهم بالنسبة لك وهو المسؤول عن رفع الأرشفة من خلاله على ادوات المشرفين.

وأدوات مشرفين المواقع بها اعدادات هامة جداً بالنسبة لكل مدون أو صاحب موقع، وهي التي تثبت ملكية موقعك من خلالها أيضاً.

كما يوجد ادوات مشرفين مواقع لمتصفح بينج أيضان يمكن أن تربط موقعك عليه وتثبت الملكية عليه من أجل أن تظهر مدونتك ومقالاتك على متصفح بينج حيث يجلب العديد من الزيارات.

الدومين أسم النطاق

يعتبر الدومين هو المحرك الأساسي لمحركات البحث الآمنة أيضاَ ، وهو الأسم الذي تجده في آخر كل رابط مثل دوت كوم ( com. ) ويوجد امتدادات عديدة أخرى غير الوت كوم لكل منها خصائص وقوة، وهذا الدومين مهم من أجل تفعيل شهادة الأمان ssl .

بالطبع الدومين ليس مجاني بل هو مدفوع لكن لا تقلق يمكن شرائه بـ 10 دولار في السنة ، يمكن أن يرتفع قليلاً أيضاً السعر.

يوجد دومينات أسعارها مرتفعة وهي التي تكون مميزة بأسم مباشر تجاري أو شخصي مستهدف، حيث من الممكن أن يصل سعر النطاق في بعض الأحيات إلى ألاف الدولرات.

الاستضافة ( الهوست )

الاستضافة وهي المساحة التي يوفرها لك خادم السيرفر للعمل عليها، وهي مجانيه في بلوجر، ولكن مدفوعة في الووردبريس.

يوجد شركات استضافة كثيرة في العالم، لكل منها مميزات وخصائص واسعار اشتراكات شهرية أو سنوية حيث يبلغ متوسط الإشتراك السنوي ما بين الستين دولار وترتفع إلى أرقام أكبر ، حسب حجم العمل الخاص بك.

تختلف الاستضافات وتميز أيضاص بالسرعة والتحميل ورفع الداتا ومساحة الداتا التي تستطيع الحصول عليها مقابل سعر الاستضافة، وليست كل الاستضافات جيدة، بل منها التي تنقطع وتتوقف عن العمل كثيراً.

وهذه الأخيرة يجب أن تبتعد عنها، عندما تريد شراء استضافة لموقعك على الووردبريس عليك أن تسأل في جروبات ووردبريس عنها .

بالختام، يوجد مصطلحات عديدة وكثيرو سوف تتعرف عليها بشكل تلقائي أثناء إنشاء مدونة أو موقع ويب، وقد ذكرت لكم البعض منها والذي سوف تتعامل معه في بداية تدوينك.