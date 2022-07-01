تردد قناة الواقع 2022 علي النايل وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية

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عمر شويل - جدة تردد قناة الواقع 2022 علي النايل وجميع الأقمار الصناعية، التي تعد من أهم القنوات الفضائية الشهيرة التابعة للإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية وهي احد القنوات الشبابية الهادفة والمميزة التي تغذي الشباب وتنمي عقولهم الفكرية وزيادة الأبداع حيث تحرص قناة الواقع علي تقديم محتوي مناسب أيضا للفئات العمرية الأخري يتناسب مع العادات والتقاليد التي بالمجتمع العربي.

طريقة تنزيل واستقبال قناة الواقع

يتم معرفة كيفية تنزيل قناة الواقع السعودية علي الريسفير الخاص بجهازك وذلك علي النحو التالي:



القيام بالذهاب إلى القائمة الرئيسية Menu.

نقوم باختيار تنزيل أو Installation.

اختيار التثبيت اليدوي ليتم التمكن من تنزيل أو أدخال القناة يدويا، ونذكركم برابط تردد قناة كراميش .

. نقوم باختيار القمر الصناعي الذي يتم تنزيل القناة علية سواء عرب سات أو نايل سات.

يتم كتابة رقم تردد القناة، والاستقطاب ومعدل الترميز، ومعامل التصويب ثم ننقر علي موافق.

وننتظر تثبيت القناة وتأتي رسالة لك لحفظ ما تم تنزيله علي الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة الواقع 2022 علي النايل

القمر الصناعي النايل سات.

معامل الترميز ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب افقي.

التردد ١٠٧٢٧.

معامل تصحيح الخطأ ٨/٧، ونذكركم برابط طريقة تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة الواقع الفضائية علي القمر الصناعي عرب سات

التردد ١٠٧٢٧.

معامل التصحيح ٨/٧.

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب افقي.

اسم القناة الواقع الفضائية.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠، ونذكركم برابط طريقة تنزيل تردد قناة cn بالعربية.

محتوي البرامج التي تعرضها قناة الواقع السعودية

تعرض لنا قناة الواقع الفضائية من خلال ترددها الجديد مجموعة من البرامج الهادفة والشيقة التي تهتم بخصوصيات الشباب والاهتمام بالتطور التكنولوجي المعاصر وغيره من البرامج الهامة ومن ضمن هذه البرامج التالي:

فضاء الأبداع.

ديوانية مكارم.

هذا ربي.

كشف الحساب.

البيت العامر.

المدخل.

روحانيات.

برنامج كرسي الاعترافات.

لقاءات.

جلسة العصرية.

مسابقة أبواب.

برنامج الريان.

المنزل.

لي يا سيدي.

الطهي.

التنوع الميداني الابداعي.

وغيرها من البرامج الكثيرة التي نخرج منها بفائدة ومعلومات وأنها من القنوات التي تتعايش مع الواقع، ونذكركم بتردد قناة ناشينوال جوغرافيك ابو ظبي.

ماهي قناة الواقع الفضائية بالسعودية

قناة الواقع من القنوات السعودية التي يتابعها عدد كبير من الجمهور السعودي لسهولة الحصول علي ترددها وتنزيلها بجانب أنها تقوم بنشر طابع أعلامي وصحافي ومقدمي برامج من الشباب ليتم مناقشة قضايا المجتمع الهادفة التي تمس المواطن السعودي والخليجي بصفة عامة كما تقوم أيضا بعرض مجموعة ترفيهية للأطفال أسبوعيا وهي نوع من الترفية علي النفس.

وصلنا لختام شرح تردد قناة الواقع 2022 علي النايل وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية.