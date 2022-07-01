مركز غارينا لشحن جواهر فرى فاير عن طريق id بخطوات سهلة.. اشحن حالاً

مركز غارينا لشحن جواهر فرى فاير، بما أنك أحد مستخدمي لعبة فرى فاير فإنك بالتأكيد فى حاجة للحصول على المزيد من الماسات التي تساعدك على تخطى مراحل اللعبة المختلفة واستخدام كافة الأدوات المتاحة، ويعد مركز غارينا هو الموقع الرسمي الوحيد الذي تم إنشائه من قبل الشركة المالكة للعبة فرى فاير حتى يتمكن جميع اللاعبين سواء من الوطن العربي أو من مختلف الدول الأجنبية من شحن حساباتهم على اللعبة وإضافة المزيد من الجواهر، وبالطبع هذا الموقع من أكثر المواقع التي تتمتع بالمصداقية العالية والأمان،

حيث يتم شحن حسابك على الفور بعد إتمام عملية الدفع عبر الطرق المختلفة التي يتيحها الموقع، إذا كنت تبحث عن كيفية الشحن عبر موقع غارينا الرسمي فتابع هذا المقال لمعرفة الخطوات الصحيحة لاستخدامه وإتمام عملية الشحن بنجاح.

كيفية شحن جواهر فرى فاير عبر مركز غارينا

يمكنك شحن حسابك عبر موقع جارينا عن طريق معرف اللاعب أو ما يسمى الـ ID، كما يوفر العديد من وسائل الدفع المختلفة التي تتناسب مع كل بلد سواء عن طريق رصيد الهاتف أو البطاقات البنكية مثل الفيزا والماستر كارد وغيرها من الطرق المختلفة، ومن أجل الشحن عبر موقع غارينا اتبع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى موقع قارينا الرسمي.

قم بتحديد الدولة التي تقيم بها من الخيار المتواجد بأعلى اليسار.

اضغط على لعبة Free Fire.

احتر طريقة تسجيل الدخول عن طريق معرف اللاعب، ثم قم بإدخاله فى الخانة الخانة به.

اضغط على علامة “أنا لست روبوت” ثم انقر على تسجيل الدخول.

تظهر أمامك بعد ذلك طرق الدفع المتاحة فى بلدك، اختر ما يناسبك منها.

اضغط على مربع “المتابعة إلى شاشة الدفع”.

ادخل رقم هاتفك ثم اضغط على “تأكيد”.

بعد الانتهاء من خطوات عملية الدفع ستجد أن الماسات قد أرسلت إلى حسابك مباشرة.

مميزات موقع غارينا فري فاير