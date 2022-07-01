شحن كودات ببجي 2022 اكواد استرداد ببجي موبايل غير مستعملة من موقع Midasbuy

أحدث كودات ببجي شدات اليوم أكواد غير مستعملة وصالحة للجميع 2022، من أهم العمليات التي يحتاج إليها لاعب PUBG عملية استبدال اكواد ببجي شدات موبايل، وذلك لما يكون في هذه العملية من حصول اللاعب على ملابس ليست موجودة في داخل اللعب ويمكن الحصول عليها عن طريق الاسترداد، بالإضافة الى تمكين اللاعب من الفوز بعدد من المكافئات المتمثلة في أسلحة نادرة وحديثة، فضلا عن سكنات ومخابئ كثيرة يتمكن من خلالها اللاعب الاختباء من الأعداء.

كودات ببجي

عملت شركة ببجي موبايل على تمكين اللاعب من استرداد اكواد ببجي شدات حديثة عن طريق الحصول على هذه الكودات واستبدالها في الموقع الصحيح لهذا الاستبدال وهو موقع Midasbuy وما يتميز به من رسمية وعدم الأضرار بالحساب، ويكون هذا الاسترداد من خلال كتابة الكود المراد استبداله من بين الاكواد الحديثة والغير مستبدلة في خانة رموز الاستبدال بالموقع، ثم قيام اللاعب بعد ذلك باتباع خطوات الاستبدال التي من أهمها كتابة الرمز بالطريقة الصحيحة والدخول في ايقونة إرسال الاستبدال.

رمز استرداد UC ببجي 2022

سوف نعرض الآن مجموعة حديثة من كودات ببجي موبايل الغير مستعملة للحصول علي الجوائز والشدات وهي مايلي:

كود KARZBZYTR.

ثم كود TIFZQZANGC.

كود TQIZBZ7TF,

ثم كود S78FTU2XJ.

كود BAPPZBZXF5.

ثم أيضا كود الحصول على الملابس 8CUY84G25OKW.

كود حصول على الجلود الذهبية QEJZLCIZ2M4.

ثم كود استرداد ببجي TIFZBJZWMN.

كود ببجي فعال FQIHBZ73F.

موقع شحن كودات ببجي Midasbuy

الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل والذي يعمل اللاعب على الدخول فيه من اجل اللعبة.

ثم أضافه الى حسابه الجوائز والعديد من المكافئات فضلا عن العملات الخاصة باللعبة والمتمثلة في الشدات UC.

وهذا يتمثل في موقع Midasbuy والذي يعمل على تحويل رموز الاستبدال الى جوائز وليس الى أموال نقدية.

ومن خلال هذه الجوائز التي يكون منها الكميات الاضافية من الشدات يمكن للاعب شراء ما يريد من متجر اللعبة.

شحن شدات ببجي