نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج Samsung Galaxy A52s وعيوب الهاتف في المقال التالي
تعتبر شركة سامسونج من الشركات القديمة والحديثة في تصنيع الهواتف الذكية، فهي أقدم من شركة ابل المشهورة حاليا بإصداراتها عالية الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى ذلك أنها غالية الثمن، لكن يحرص الناس على اقتناء أحدث الإصدارات من شركة ابل وأيضا شركة سامسونج العالمية، يفضل الكثير من الناس اقتناء أحدث الإصدارات الخاصة بشركة سامسونج، وذلك لعلمهم بجودة الإنتاج والدقة في إنتاج كل إصدار جديد، لا تقتصر شركة سامسونج فقط على الهواتف الذكية، بل إنها في يومنا هذا تقوم بإنتاج العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الأجهزة الكهربائية مثل، شاشات العرض مختلفة الأحجام والألوان، الثلاجات ذات الجودة العالية ونظام تبريد هائل ودقيق جدا، الغسالات وجميع الأدوات الكهربائية وأدوات المطبخ المتنوعة.
مميزات Samsung Galaxy A52s
لكل هاتف ذكي مميزات وعيوب معينة، لذلك يجب علينا الاختيار بعناية جيدا، كما أن شركة سامسونج من أشهر الشركات وأقدمها في تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، حيث كل إصدار تقوم شركة سامسونج بتنزيله يحتوي على خصائص وإمكانيات أحدث من أي إصدار آخر، وهاتف Samsung Galaxy A52s يدعم نظام الجيل الخامس من الشبكة، يتميز بالسرعة أثناء استخدامه والخفة، كما أن وضع الخصوصية داخل الهاتف عالي جدا حيث لا يمكن اختراق هاتفك بأي شكل من الأشكال، تستطيع وضع فيه شريحتين، بالإضافة إلى دقة الكاميرا الأمامية والخلفية، والتي تعتبر عامل مهم جدا يحرص عليه الناس أثناء شراء أي هاتف جديد، كما أنه يتميز بقوة البلاستيك الخلفي التي تصنع سامسونج منها جميع هواتف هذه السلسلة.
عيوب Samsung Galaxy A52s
هاتف Samsung Galaxy A52s يحتوي على عيوب قليلة جدا، ولكنها قد تزعج الذي يقوم بشراءه ولكن مميزات Samsung Galaxy A52s كثيرة جدا فهو من الموبايلات التي يتم توصيتها للشراء، وتشمل عيوب هذا الهاتف الذكي على:
- لا توجد سماعات أذان مع علبة الموبايل، كما أن السماعات التي توجد في علبة الهاتف تكون أصلية وتدوم لوقت طويل.
- انخفاض الصوت أثناء إجراء المكالمات الصوتية، يجب عليك رفع صوتك عند التحدث الي أي شخص عبر الهاتف.
- كما أن بصمة الإصبع الأمامية التي توجد على الشاشة نفسها بطيئة نسبيا لذلك يجب الضغط مطولا لفتح الهاتف.
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