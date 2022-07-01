تحديث بيس 2022 للأندرويد وايفون اعرف الطريقة الآن واحصل علي المميزات

تم إطلاق تحديث بيس 2022 بعد تأخير زاد من اشتياق مستخدمي هذه اللعبة ومحبيها لهذا التحديث الأخير وما يحمله من مزايا خاصة بتطور اللعب وإضافة عدد من الفرق الرياضية في اللعبة من أجل الدوام أكثر والاستمتاع، ومن أهم ما قد تم إضافته من فرق كرة القدم في التحديث الجديد للعبة اي فوتبول ما يكون من الفرق العربية وما تخضع له من دوريات ومنافسات.

تحديث بيس 2022

الفرق الجديدة والتعليق العربي من اهم مزايا التحديث الجديد للعبة اي فوتبول بيس 22، حيث أطلقت شركة كونامي اللعبة في عام 1888، وبدأت في إطلاق عدة تحديثات في طريقة اللعبة وفرق كرة القدم المتداولة عالميا وما الى ذلك في كل عام، وفي عام 2014 قامت الشركة بإطلاق اللعب في e football pes على الهواتف المحمول وبها امتيازات اخرى، حتى وصلت اللعبة الى هذا العام 2022 وبها الكثير من التحديثات.

طريقة تحديث بيس 22

من أكثر متطلبات أي من ألعاب الهواتف والبلايستيشن وألعاب الفيديو والكمبيوتر.

كون اللعبة تعمل على استيعاب اكثر عدد من الجماهير.

ومن ثم الي ذلك من أجل الحصول على ذلك تعمل كافة شركات الألعاب.

مثل شركة كونامي، وجارينا، وما الى ذلك على إطلاق هذه الألعاب بمختلف اللغات.

وفي هذا الصدد فقد أضاف تحديث إي فوتبول بيس 2022 على اللعبة التعليق العربي.

ومن ثم اصبح من اهم متطلبات اللعب بالنسبة للشعوب العربية.

طريقة الحصول علي لعبة pes 22 على الاندرويد

يتم فتح بيس 2022 على الهواتف المحمول عن طريق الدخول على الموقع البحثي جوجل، والعمل على إدخال اللعبة في خانة البحث الإلكتروني بالمحرك، ثم الضغط على تثبيت والانتظار كيف يتم التحميل الفوري للعبة عبر الأنترنت، وقد عمل تحديث بيس 22 على بكل سهولة بالإضافة الى أمكانيه إدخال اللاعب فريق الأهلي المصري في اللعبة وفريق الاتحاد السعودي وما الى ذلك من فرق كرة القدم العربية.

بيس 2022 موبايل