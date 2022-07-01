آيفون 14 الجديد يحمل 5 تقنيات غير مسبوقة وميزة فريدة هي الأولى من نوعها

قبل شهرين من موعد الانطلاق الرسمي في سبتمبر المقبل، كشفت أحدث التقارير عن أبرز المواصفات التي يأتي بها هاتف آيفون 14 الجديد القادم، وتتضمن تلك السلسلة 4 هواتف هي (آيفون 14 – آيفون 14 برو – آيفون 14 برو ماكس)، بالإضافة إلى النسخة الرابعة الجديدة آيفون 14 ماكس بديلاً عن النسخة الميني، وتحمل السلسلة الجديد العديد من التقنيات الحديثة التي تظهر لأول مرة، فضلاً عن ميزة أخرى فريدة من نوعها تظهر لأول مرة.

مواصفات آيفون 14

ووفقًا لأحدث التسريبات، يحمل آيفون 14 عدد 5 تقنيات رائعة، منها ترقية كبيرة للكاميرا لتُصبح بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل، مزودة بخاصية الضبط التلقائي للصور، ما يؤدي إلى جودة أفضل أثناء الالتقاط وأثناء تصوير مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى ومقاطع الفيديو، بذلك سيشهد آيفون 14 أكبر تطور لكاميرا الهاتف الذكي الأمامية منذ سنوات، بالإضافة إلى تضمينه عدسة مكونة من 6 أجزاء بدلًا من 5 أجزاء كما كان في السابق، مع تغييرات في فتحة العدسة لـ f / 1.9، وعدسة عريضة؛ ما يجعل الصور أكثر واقعية وطبيعية.

ومن بين الترقيات التي يأتي بها هاتف آيفون 14 الجديد أيضًا، إلغاء النوتش الموجود أعلى الكاميرا الأمامية، مع توفيرها السلسلة بشاشات رائعة كبيرة من نوع أموليد بقياس 6.1 بوصة، في حين تأتي النسخة البرو ماكس الأعلى سعرًا بشاشة بقياس 6.7 بوصة، ومن المتوقع أن يتخطى سعره حاجز الـ 1200 دولار أمريكي، بزيادة 100 دولار تقريبًا عن الإصدار السابق،كما سيتم العمل أيضًا على توسيع الرامات والذاكرة، وتوفير بعض التقنيات الأخرى التي لم تكن موجودة في آيفون 13.

وميزة فريدة من نوعها

ومن المفاجأة المتوقع أن يحملها الهاتف القادم iPhone 14 أيضًا، فتتمثل في تزويده بميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، لإرسال واستقبال رسائل الطوارئ ”SOS“ فقط في حالة عدم توفر الاتصال الخلوي، وذلك من خلال تزويده بمودم Qualcomm X60، يعمل على السماح بالتواصل عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة تم الإعلان عنها في السلسلة الماضية إلا أنها لم تأتي بها، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف بلا شريحة وميزات أخرى.