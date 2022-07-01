شحن شدات ببجي بدون رقم هاتف والحصول على آلاف الشدات بسرعة

شحن شدات ببجي بدون رقم هاتف حيث تعد شدات ببجي هي وسيلة النجاة والصعود في اللعبة وعدم الخروج منها في وقت مبكر، كما أننا تتيح فرصة الحصول على فريق قوي وشراء كل ما يحتاجون له من أدوات تساعدهم على الفوز، لهذا أصبحت هناك طرق متنوعة لشحن شدات ببجي، فهناك الطرق المدفوعة والتي يتم دفع مبلغ مالي مقابل هذه الشدات مع تنوع طرق الدفع المستخدمة، كما أنه توجد الطرق المجانية والتي تتيح الحصول على الشدات كنوع من أنواع الجوائز المقدمة، ونحن هنا سوف نوضح طريقة شحن الشدات بدون رقم الهاتف.

طريقة شحن شدات ببجي بدون رقم هاتف

يلجأ اللاعبين إلى تجربة العديد من الطرق للحصول على شحن شدات ببجي مجاناً دون أي مقابل مادي، وقد تنوعت الطرق ولكن ليست جميعها أمنه، كما أنها ليست جميعاً على نفس القدر من المصداقية، لهذا تعد الطريقة التالية هي أفضل طريقة لشحن شدات ببجي بدون رقم هاتف:

يجب الدخول إلى موقع midasbuy بشكل مباشر وهو الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات ببجي وغيرها من الألعاب الأخرى.

اختر لعبة ببجي ومن بعدها سجل الدخول إلى حساب اللاعب، وذلك عن طريق تسجيل البريد الإلكتروني أو حساب فيس بوك للمستخدم.

قم بتحديد كمية الشدات التي ترغب في شرائها، كما أن هناك عروض بشكل مستمر على هذه الشدات، فعندما تقوم بشراء أي حزمة من الشدات سوف تحصل على عدد منها أخر مجاناً، وتعد هذه هي الطريقة الأمن في الحصول على الشدات بشكل مجاني .

. حدد طريقة الدفع التي تتناسب معك، حيث أنه توجد طرق دفع متنوعة.

سجل ال ID الخاص بك ورمز الاسترداد في الإمكان المخصصة لها.

عليك القيام بإتمام إجراءات الدفع بالطريقة التي قمت باختيارها.

سوف تحصل على الشدات في حساب اللعبة الذي أدخلته.

طرق الحصول على شدات مجانا بدون رقم هاتف

توجد طريقة أخرى آمنه في شراء شدات ببجي وبدون الحاجة إلى رقم الهاتف، فهي طريقة مضمونة ومؤكدة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: