طريقة تنزيل لعبة Among Us للكمبيوتر وللموبايل امونج اس 2022

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عمر شويل - جدة اعتقدت أننا دخلنا عالم ألعاب battle royale ، ولم تحقق أي لعبة نجاحًا ساحقًا مثل أي لعبة أخرى. PUBG و Fortnite وغيرها ، ما لم تطور The Battle Royale في نظامها ، لكن يبدو أن الأمور تتغير بسرعة في هذه المرحلة وكل شيء يتم تشغيله وفقًا لمعايير مختلفة. لم تمر اللعبة بهذه المرحلة وكانت ناجحة بشكل كبير ، وذلك بسبب فلسفتها الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن عملية تنزيل إصدار الكمبيوتر الشخصي من اللعبة مجانًا من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها.

طريقة تنزيل لعبة Among Us للكمبيوتر وللموبايل امونج اس 2021

عزيزي القارئ ، يمكنك الخول علي gameloop لتنزيل اللعبة بيننا بسرعة وسهولة للكمبيوتر الشخصي بدون برامج محاكاة. جدا ، حوالي 104 ميغا ، لن تتعدى المساحة 110 ميغا حتى بعد التفريغ ، يمكن اللعب بسهولة عبر الإنترنت بالضغط على خيار الانترنت

بعد أن مررنا بعملية تنزيل اللعبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 7 و 8 و Windows 10 في الفقرة الأخيرة ، حان الوقت لتعلم كيفية اللعب. كل ما عليك فعله هو فك ضغط الملف الذي تم تنزيله باستخدام برنامج فك الضغط. الكمبيوتر ، ثم اضغط على ذلك الإغوانا لفتح اللعبة.

ثم انقر فوق خيار البحث عن اللعبة.

ستظهر مجموعة من الغرف ، حدد الغرفة مع عدد قليل من اللاعبين قبل إكمالها بسرعة وستكون قادرًا على بدء اللعب ، ويمكنك استخدام التلميحات المتاحة لديك للفوز.

مع العلم أنه لابد من تنزيل اللعبة من المتجر الأصلي والراعي لها حتي تتجنب تنزيل أي فيروسات علي جهازك يمكن أن تضر الجهاز ، لذا لابد من تنزيلها من موقع جيم لوب.

بالنسبة للطريقة الثانية: يمكن إجراء عملية تنزيل اللعبة بين الولايات المتحدة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 7 و 8 و 10 بعدة طرق. هناك طريقة أفضلها ، من خلال المحاكي ، وخاصة محاكي Game Loop ، وهو أفضل محاكي لممارسة ألعاب Android ، ما عليك سوى الدخول علي gameloop ، ثم النقر للتنزيل ، كما هو موضح أدناه. ألعاب الكمبيوتر بدون برامج محاكاة.