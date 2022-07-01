خبير ينصح بتجنب هذه الأطعمة لإطالة العمر

خبير ينصح بتجنب هذه الأطعمة لإطالة العمرأشار خبير صحي إلى مجموعة من الأطعمة التي سيؤدي رفض تناولها إلى زيادة متوسط العمر.

ونصح الخبير أندريه بروديوس، بإيقاف تناول اللحوم المصنعة حيث سيساعد ذلك في إطالة العمر.

وسمى الخبير عددا من المواد التي تدخل بصناعتها وتكوينها هذه اللحوم، مثل النقانق والسلامي واللحوم المعلبة، مرجعا ضرر هذه اللحوم لكثرة الملح الذي يدخل بتكوينها والذي يسهم بارتفاع ضغط الدم الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم.

وحذر من تناول أكثر من 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%.

كما يمكن أن يؤدي تعاطي هذه المنتجات إلى الإصابة بالنقرس، وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم ويتميز بمتلازمات الآلام الشديدة.* متابعات

