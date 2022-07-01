نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث لعبه ماين كرافت الإصدار الأخير علي الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحديث لعبه ماين كرافت الإصدار الأخير هذه اللعبة تتميز بوجود كثير من الألعاب والمغامرات المميزة والجميلة والتي يعشقها كثير من الشباب حول الوطن العربي حيث تتميز هذه اللعبة بوجود العديد من الألعاب المميزة التي تجذب الملايين من الأشخاص حول الوطن العربي بجانب أن الشركة التي قامت بإنتاج هذه اللعبة تقوم بتحديثها من وقت إلى آخر حتى تجذب انتباه الملايين من المستخدمين وبالتالي تكون من الألعاب المفضلة لدى الكثير ويحبون تشغيلها في أي وقت لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تحديث هذه اللعبة بشكل صحيح لكي تتمكن من الحصول على الإصدار الأخير لهذه اللعبة.

تحديث لعبه ماين كرافت

يعشق كثير من الأشخاص الاستمتاع بالمغامرات الموجودة في هذه اللعبة المميزة وتحديثها على الهواتف الذكية بجميع أنواعها أو تحديثها على أجهزة الكمبيوتر بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية،

لكي تتمكن من تحديث هذه اللعبة على هواتف الأندرويد تقوم بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي ثم كتابة اسم اللعبة في المكان المحدد للبحث والضغط عليه وبعد ذلك سوف تلاحظ ظهور صفحة جديدة توجد فيها أيقونة اللعبة تقوم بالضغط عليها وبعد ذلك تنتظر الوقت المطلوب حتى يتم تحديثها على الهاتف .

تحديث لعبه ماين كرافت على الآيفون

هاتف الايفون من أكثر الأجهزة الحديثة والمتطوره والتي يحب ملايين من المستخدمين شراء هذا الهاتف لكي يتمكنوا من تشغيل عليه أفضل الألعاب في أي وقت وبالتالي يمكنك أن تقوم بتحديث هذه اللعبة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية،

في الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول على متجر الأب ستور على هاتف الآيفون والبحث عن اللعبة حيث يمكنك كتابتها باللغة العربية أو الإنجليزية كما تشاء وتضغط على كلمة البحث وبعد ذلك سوف تظهر أمامك اللعبة في صفحة جديدة تضغط على كلمة تحديث اللعبة.

تحديث لعبه ماين كرافت على الكمبيوتر

يمكن تحديث هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر من خلال فتح المتصفح الرئيسي أولا وتتأكد من اتصال الإنترنت مع وجود مساحة كافية على جهاز الكمبيوتر وتبحث عن اللعبة وسوف تظهر أمامك صفحة جديدة يوجد فيها إيقونة اللعبة تقوم بالضغط عليها وتنتظر الوقت المطلوب ثم تبدأ بتشغيل اللعبة وتحديثها.