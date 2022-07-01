نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث لعبه ببجي الإصدار الأخير علي الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث لعبه ببجي الإصدار الأخير علي الهواتف الذكية تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب الإلكترونية المشهورة حول العالم كله منذ سنوات ويحب ملايين من تشغيل هذه اللعبة والاستمتاع بجميع المغامرات المميزة الموجودة فيها خاصة أنه يتم تحديث هذه اللعبة بشكل دائم وبعد نزول التحديث الأخير بدأت كثير من المستخدمين يبحثون عن الطريق التي تساعدهم على تحديث لعبه ببجي على الهواتف الذكية بجميع أنواعها أو على أجهزة الكمبيوتر، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بتحديث لعبه ببجي على الهواتف والأجهزة الكمبيوتر بكل سهولة.

طريقة تحديث لعبه ببجي

الآن يمكنكم تحديث لعبه ببجي علي الهواتف الذكية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية،

تبدأ في الخطوة الأولى بفتح المتجر الرئيسي الخاص بالهاتف سواء هاتف الأندرويد تبدأ بفتح متجر جوجل بلاي أما بالنسبة لهاتف الآيفون تقوم بفتح متجر الأب ستور وتقوم بكتابه اللعبة في المكان المحدد للبحث والضغط عليه وفي خلال ثواني معدودة سوف تلاحظ ظهور أيقونة اللعبة تقوم بالضغط علي كلمة تحديث وتنتظر الوقت المطلوب.

تحديث لعبه ببجي على الكمبيوتر

يوجد طريقتين تساعدك على تحديث هذه اللعبة بكل سهولة على جهاز الكمبيوتر لكي تتمكن من الاستمتاع بجميع المغامرات والأحداث التي تجذب ملايين من المستخدمين حول الوطن العربي من خلال الآتي،

في الخطوة الأولى تقوم بفتح جهاز الكمبيوتر وتتأكد من وجود مساحة كافية على الهاتف حتى تتمكن من تحديث اللعبة وبالتالي يجب أن تقوم قبل ذلك بتنزيل هذه اللعبة أما في حالة عدم تنزيلها على جهاز الكمبيوتر قبل ذلك يمكن الحصول على التحديث الأخير بعد ذلك تتأكد من اتصال الإنترنت وتبدأ بفتح المتصفح الرئيسي الخاص به وكتابة اسم اللعبة في مكان البحث والضغط عليه سوف تظهر أمامك صفحة يوجد فيها أيقونة اللعبة تقوم بالضغط عليها وتنتظر الوقت المكتوب حتى يتم تحديث هذه اللعبة بكل سهولة.

أما بالنسبة للطريقة الثانية يمكنك تحديث هذه اللعبة من خلال تطبيق البلوستكس والبحث عن اللعبة وبعد أن تظهر أمامك تختار كلمة تحديث وتبدأ بتشغيل اللعبة في أي وقت.

تحديث لعبه ببجي على الهواتف

يمكن تحديث هذه اللعبة على جميع أنواع الهواتف الذكية من خلال فتح المتجر الرئيسي الخاص بالهاتف والبحث عن اللعبة وبعد أن تظهر أمامك أيقونة اللعبة تقوم بالضغط عليها وتنتظر دقائق وبالتالي تكون قد تمكنت من الحصول على التحديث الأخير لهذه اللعبة.