نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة الحركة والأكشن، كيفية تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو vice city بدون روابط للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو vice city ، لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم لهي من الألعاب التي أحدثت طفرة في صناعة الألعاب كاملة، حيث أن تلك اللعبة كانت تعد بمثابة المرحلة الانتقالية ما بين الماضي والحاضر وقريباً ما سيكون المستقبل حيث أن تلك اللعبة أنقلتنا من مجرد لاعب إلى الشخص الأفاتار الذي يقوم بتسيير أمور اللعبة ،ودون أن نطيل عليكم فنحن نتحدث عن لعبة جراند ثفت أوتو المعروفة تحديداً إصدار فايس سيتي ولكن للاندرويد ،وفي تلك المقالة سوف نتابع أهم خصائص اللعبة وكيفية لعبها بل وأيضاً كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو vice city فتابعونا

تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو vice city

لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد ليست بالغريبة على الناس. حيث أن سلسلة اللعبة موجودة منذ تسع عشرة عام. فتلك اللعبة متأصلة في أذهان كل واحد فينا. فمن ينسى تومي فيرستي وهو يحارب العصابات الأخرى في محاولته للسطو على المدينة. ولكن ما يميز تلك اللعبة الآن أنها أصبحت متاحة على الاندرويد.

وفي عام 2001 ميلادياً قامت شركة ROCK STAR GAMES بإصدارها أول نسخة من نسخ لعبة فايس سيتي الاصلية لكي يكون ذلك الإصدار هو نقطة البداية لسلسلة من الألعاب التي أتت على مر السنوات.

وكانت فكرة اللعبة تتمحور حول تومي فيرستي الذي يلعب في مدينة خيالية تسمى فايس سيتي في تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو vice city على اسمها. كما يوجد في اللعبة الكثير من الأحداث التي تدور حول العصابات و الجرائم و القتال بين العصابات وبعضهم. وتومي هو الرئيس لأكبر عصابات البلدة

لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد

سنطلعكم في تلك الفقرة عن معلومات عن لعبة فايس سيتي الاصلية . وهناك أشياء قد قلناها بالفعل مثل مطور اللعبة هو شركة ROCK STAR GAMES. كما أن حجم اللعبة متباين وذلك حسب النسخة التي يتم اختيارها لكي تقوم بتنزيلها. أما بالنسبة للغات اللعبة فهناك الكثير من اللغات و أهمهم العربية والإنجليزية. كذلك بالنسبة لأنظمة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو vice city فاللعبة تعمل على نظام تشغيل اندرويد و نظام الـIOS. بالإضافة إلى نظام مايكروسوفت ويندوز و نظام ماك. اللعبة من فئات ألعاب الحركة والأكشن والمغامرة. وكذلك هناك إصدارات عديدة للعبة يمكن اختيارها من المواقع المختلفة. جدير بالذكر أن اللعبة حاصلة على 4.2 من 5 على متجر جوجل بلاي فقط. كما أن عدد تنزيلات لعبة جراند ثفت أوتو: فايس سيتي فهناك أكثر من مليون مستخدم قاموا بتحميله على متجر جوجل بلاي. أما بالنسبة لمتاجر لعبة جراند ثفت أوتو فهي جوجل بلاي و أب ستور و غيرها من المتاجر الأخرى.

تثبيت جراند ثفت اوتو فايس سيتي على الاندرويد

كما أطلعناكم من قبل على طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 و طريقة تحميل لعبة grand theft auto liberty city stories فالآن تابعونا لمعرفة طريقة تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city

إن تنزيل اللعبة ليس بالأمر الصعب الذي يبحث عنه الجميع من الناس. حيث أن اللعبة حالياً متاحة على متجرين الأندرويد و الأيفون. يمكن للاعب أن يقوم بـ تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو vice city بكل بساطة أن يقوم بالدخول على إحدى المتاجر. كذلك يجب كتابة اسم اللعبة في مستطيل البحث الخاص بها و انتظار النتائج حتى تظهر. ومن ثم تثبيت اللعبة لكي يتم تحميل على الجهاز.

بعد أن تقوم بكل تلك الخطوات يتقوم بتثبيت الملفات على جوالك وبهذا تصبح اللعبة جاهزة للبدأ. كما يمكنك تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي من خلال نسخ أسم اللعبة ولصقها في متصفح جوجل والبحث عنه. إلى أن يظهر لك الكثير من المواقع التي يمكن أن تختارها للدخول عليها. ولكنك يمكن أن تدخل على موقع ROCK STAR GAMES. ونتمنى أن تكون المقالة قد نالت إعجابكم.