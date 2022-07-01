جوجل: واتساب يحصل على ميزة رائعة تنهي معاناة الملايين

كشفت شركة جوجل “Google” الشهيرة خلال الساعات الماضية خبراً سعيداً لمستخدمي تطبيق واتساب على هواتف أندرويد، حيث كشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن توفير خيار جديد يمنحهم القدرة على نقل سجل الدردشة من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد، مما يرفع المعاناة عن العديد من المستخدمين الراغبين في استبدال هواتفهم خلال الفترة القادمة، حيث يمكنك تبديل الأجهزة دون فقدان أي من الدردشات والصور والفيديوهات المهمة الموجودة على التطبيق خلال المرحلة القادمة بعد طرح تلك الميزة الرائعة التي انتظرها العديد من المستخدمين.

واتساب ونقل سجلات هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد

ومن جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية جوجل قد أعنت عن توفير دعماً لتطبيق “Switch to Android iOS” لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 12، مما يمنح المستخدمين القدرة على نقل سجلاتهم المحفوظة في واتساب من هواتف أيفون إلى هواتف أندرويد، سواء كانت صور أو ملفات أو فيديوهات، وذلك على غرار تطبيق شركة آبل الشهير Move to iOS، حيث يمكنك نقل السجلات على هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل الحديث أندرويد 12.

وكانت شركة آبل قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق واتساب، والذي ينهي معه معاناة الملايين ممن يفضلون تبديل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد لاستخدام أجهزة آيفون دون أي فقدان للمحادثات والرسائل الموجودة على تطبيق الدردشة الفوري الأشهر في العالم والذي يضم أكثر من ملياري مستخدم نشط خلال هذه الفترة، حيث نجح التطبيق في جذب العديد من العملاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الميزات لتي يقوم بطرحها لجميع العملاء، في ظل منافسة قوية مع العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم.

تطبيق Switch to Android iOS

يمكنك من اليوم توفير دعم التبديل إلى تطبيق أندرويد على iOS، لجميع مستخدمي أجهزة Android 12، وذلك من خلال استخدام تطبيق Switch to Android iOS، والذي كان متحاً خلال الفترة السابقة فقط لأجهزة Pixels من جوجل، حيث يعتبر ذلك التطبيق أو الأداء مفيدة للغاية من ألج التبديل الآمن بين الهواتف ونقل سجل الدردشة وكذلك الصور ومقاطع الفدييو والرسائل الصوتية الموجودة على تطبيق الدردشة الفوري الأشهر في العالم، حيث يتم النقل بين آيفون وآندرويد مع الحفاظ الكامل على التشفير بين الطرفين، كما يتيح تطبيق جوجل الجديد Switch to Android نقل جهات الاتصال ومقاطع الفيديو والصور والرسائل والوسائط من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد.